Плодовоягодный микс. С корзинкой по рынку

Июль хорош тем, что радует нас свежими овощами, плодами и ягодами. Правда, цены на них высокие, но уж если витаминная продукция соблазняет, то кошелек все же откроешь. Много не купишь, но охотку собьешь.

На рынках областного центра за килограмм раннего картофеля нового урожая (как заверяют, очень вкусный!) просят 130 – 150 рублей, за головку крупного чеснока – 100 рублей, средних размеров – 50. За пучок зеленого лука на рынке «Техник» придется заплатить 35 рублей, а за три – сотню. Редис для окрошки можно купить за 70 рублей, приемлемая цена и у салатов.

А вот жимолость от местных садоводов бьет рекорды: 200-граммовая пластиковая баночка этой ягоды на некоторых рынках стоит до 500 рублей, а 400-граммовая – тысячу.

Хороша спелая садовая клубника разных сортов. За расфасованную в большие пластиковые стаканчики торговцы просят от 300 до 350 рублей, а за литровую банку сладкой ягоды сорта «киевская ранняя» – 600 рублей. Встретилась клубника (в таком же объеме) и за 700 рублей. «У меня дача в лесу, и моя ягода экологически чистая», – пояснила женщина. А раз так, то сотня сверху.

Небольшая очередь собралась у прилавка, где продавали свою продукцию представители фермерского хозяйства «Белые скалы» из Анивы. Вот уже два десятилетия оно специализируется на выращивании клубники. В свое время работники областного управления сельского хозяйства сотрудничали с японскими учеными, они-то и поделились урожайными сортами ароматной ягоды. Ее розетки до сих пор радуют сладкими крупными плодами. Детвора на рынке с удовольствием дегустировала клубнику.

У кого из островитян было немного средств, тот покупал у этих предпринимателей ягодный десерт в пластиковой коробочке за 500 рублей. У кого же деньги позволяли, тот выбирал ведро клубники. Между прочим, в каждом из них белела бумажка. На одной из них было написано: Индигира, и я подумала, что это название сорта.

Оказалось, так зовут женщину, которая собирала ягоду на плантации. Если вдруг у покупателя возникнут претензии к качеству покупки, известно, к кому обратиться.

Продавцы из «Белых скал» сообщили, что скоро на реализацию привезут черную смородину и малину. А еще похвалились, что выиграли грант, средства от которого пошли на посадку голубики. Расширение ассортимента ягодных культур – дело хорошее. Сейчас же на рынках немало голубики, хотя местная еще не поспела. Это поставки из Белоруссии. С учетом транспортных расходов цена у нее доходит до тысячи рублей. Будем надеяться, что придет время и островитяне составят конкуренцию производителям из братской республики.

Пока же витаминная продукция для многих покупателей остается деликатесной и дорогостоящей. Но что делать? Именно так дачники и фермеры оценивают свой нелегкий труд.

Людмила Степанец.