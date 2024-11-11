Вторник, 12 ноября, 2024
ДомойЛента событий
Лента событий

Площадь Славы обновляется. Ремонт пройдёт в три этапа до мая 2025 года

Памятное место сделают ещё комфортнее.

В Южно-Сахалинске продолжается благоустройство площади Славы. Сейчас специалисты подрядной организации облицовывают гранитными плитами мемориал с Вечным огнём и укладывают тротуарную плитку.

Эти работы планируется завершить до конца ноября. Все необходимые материалы у подрядной организации в наличии.

Ремонт площади Славы пройдёт в несколько этапов. На первом подрядчик уже переустроил ливневую канализацию. Сейчас реализуется второй этап – благоустройство нижней части площади возле мемориала. До конца года здесь подсветят бюсты, памятники и мемориальную доску, установят парковые фонари и сделают ландшафтную подсветку деревьев. В будущем году планируется приступить к третьему этапу и заменить бордюры и плитку на дорожках у комплекса постаментов, посвящённых Южносахалинской наступательной операции.

Создание комфортной городской среды, включая обустройство новых и развитие уже существующих скверов, прогулочных зон в регионе, – один из приоритетов для правительства островного региона. Администрация города также уделяет большое внимание общественным пространствам в Южно-Сахалинске.

Предыдущая статья
В Смирныховском районе воссоздадут японский укрепрайон, героически взятый советскими бойцами
ПОХОЖИЕ ЗАПИСИ
баннер2

СВЕЖИЕ МАТЕРИАЛЫ

Сетевое издание SOVSAKH.RU (16+) зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ серия Эл № ФС77-83203 от 12 мая 2022 г. Учредитель – ООО «Редакция газеты «Советский Сахалин». Главный редактор – Вышковская Татьяна Анатольевна.

© Советский Сахалин, 1995-2023 гг. Все права защищены. При перепечатке материалов ссылка на источник обязательна.

Газета «Советский Сахалин» в PDF

КОНТАКТЫ

Адрес эл. почты: sovsakh100@mail.ru.
Адрес редакции: г. Южно-Сахалинск,
ул. Комсомольская, 154.
Телефон +7 (4242) 43-20-15.

МЫ В СОЦСЕТЯХ