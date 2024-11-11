Площадь Славы обновляется. Ремонт пройдёт в три этапа до мая 2025 года

В Южно-Сахалинске продолжается благоустройство площади Славы. Сейчас специалисты подрядной организации облицовывают гранитными плитами мемориал с Вечным огнём и укладывают тротуарную плитку.

Эти работы планируется завершить до конца ноября. Все необходимые материалы у подрядной организации в наличии.

Ремонт площади Славы пройдёт в несколько этапов. На первом подрядчик уже переустроил ливневую канализацию. Сейчас реализуется второй этап – благоустройство нижней части площади возле мемориала. До конца года здесь подсветят бюсты, памятники и мемориальную доску, установят парковые фонари и сделают ландшафтную подсветку деревьев. В будущем году планируется приступить к третьему этапу и заменить бордюры и плитку на дорожках у комплекса постаментов, посвящённых Южносахалинской наступательной операции.

Создание комфортной городской среды, включая обустройство новых и развитие уже существующих скверов, прогулочных зон в регионе, – один из приоритетов для правительства островного региона. Администрация города также уделяет большое внимание общественным пространствам в Южно-Сахалинске.