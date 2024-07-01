Пляж в Охотском прошёл сертификацию по высоким федеральным стандартам

Первый пляж на Сахалине прошёл сертификацию «Синий флаг» и подтвердил соответствие высоким федеральным стандартам. «Охота» войдёт в перечень лучших сертифицированных пляжей России, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Зону отдыха в Корсаковском районе оценила московский эксперт – генеральный директор независимого центра сертификации и экспертизы «ХорекаЭкспертГрупп» Ольга Пасько. Она вручила мэру Корсаковского городского округа Александру Ивашову сертификат о присвоении первой категории пляжу «Охота».

По словам эксперта, для присвоения «мишленовской звезды» просто поставить на побережье шезлонги и зонтики недостаточно. «Синий пляж» должен обладать развитой инфраструктурой, быть безопасным для посетителей, доступным для людей с ограниченными возможностями и экологически чистым. Он должен быть оснащён пунктами оказания медицинской помощи, спасательными вышками, информационными стендами, урнами, раздевалками, душевыми и туалетными кабинками. Всё это на территории пляжа «Охота» есть. Помимо этого, здесь размещают бассейн, спортивную и детскую игровую зоны. Водную акваторию обследовали водолазы и подтвердили её безопасность.

– Существуют общероссийские стандарты оборудования пляжей. Есть целый чек-лист требований, которым они должны соответствовать. Это будет первый муниципальный пляж на Сахалине, который имеет высшую категорию. Мы провели фотофиксацию, обозначили GPS-отметку. Вносим сахалинский пляж в федеральный перечень и готовим его к официальному открытию, – отметила эксперт Ольга Пасько.

А пока на территории пляжа заканчиваются последние приготовления, сделать отдых комфортнее готовятся представители бизнеса. На побережье протяжённостью 200 метров расположатся торговые объекты, которые предложат гостям мороженное, прохладительные напитки и горячее питание.

– «Синий флаг» является наивысшим стандартом качества в нашей стране, который по многим критериям превосходит и международные критерии. Губернатор Валерий Лимаренко дал поручение – благоустроить пляж в Охотском, чтобы посетители находились в комфортных и безопасных условиях, и добиться присвоения «Синего флага». Это была амбициозная цель для министерства и района, но её удалось достигнуть. Охотское побережье всегда было одним из самых живописных, а грамотно созданная современная инфраструктура сделает его ещё более привлекательным для жителей и гостей нашего острова, – прокомментировал министр туризма Сахалинской области Артём Лазарев.

Благоустройство зоны отдыха в Охотском на этом не останавливается. По нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства» с привлечением бизнеса, в том числе и грантовых средств, на набережной планируется построить гостиничный комплекс с видом на море, ресторан, уютные кафе в современном стиле с элементами экологического дизайна и открытой террасой, амфитеатр. Это позволит создать на побережье всесезонный туристический комплекс для отдыха людей всех возрастов.