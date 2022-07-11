Роспотребнадзор: Сахалине один пляж и 48 «мест массового пребывания людей у воды»

Летнее тепло, которого так долго ждали, наконец пришло и даже задержалось на все первые июльские выходные! Мало кто устоял перед желанием съездить отдохнуть к морю или на речку. Насколько места отдыха готовы удовлетворить наши потребности, попытался выяснить корреспондент «Советского Сахалина».

Шезлонги с качелями

Участков, которые подпадают под определение «пляж», у нас немого. Точнее, всего один – это пляж в селе Яблочном Холмского района. Только он соответствует всем предъявляемым надзорными инстанциями требованиям.

Еще есть 48 мест, которые называют местами массового пребывания людей у воды, такую статистику предоставили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Яблочное находится в полной готовности, в этом, как сообщили в минтуризма области, удостоверился его глава Артем Лазарев во время недавней проверки. На пляже установлены 30 деревянных шезлонгов, туалетный модуль и кабины для переодевания. Заработали душевые.

К 10 июля должна была открыться точка общественного питания, готовились установить еще 150 шезлонгов, дополнительный туалет. С 15 июля начнут работу стационарные посты спасателей.

Аналогичный уровень комфорта обещают населению и в другом излюбленном месте купания – в Аниве. К тому, что имеется сейчас, администрация района добавит по 4 качели, скамейки и кабинки для переодевания на подготовленной ранее глиняной площадке. Предусмотрены 2 места для ополаскивания ног от песка, а также урны и лежаки. Планируется появление парковочной зоны и настила, который соединит зону отдыха в восточной части площадки с парковкой. Этот этап благоустройства рассчитывают завершить к концу июля, сообщили в пресс-службе мэрии Анивы.

А в следующем году в западной части должны смонтировать входную группу и стационарный санузел. Местные власти собираются установить там арки, скамейки, качели, разбить клумбы, поставить освещение, словом, создать удобства, в том числе и для людей с ограниченными возможностями.

На весь проект из бюджета области планируется потратить 44, 5 млн рублей.

Встали на пост

Другое популярное место отдыха у моря – побережье возле села Стародубского Долинского района.

Перед началом пляжного сезона администрация установила здесь контейнер для мусора, очистила берег. С прошлого уик-энда там появился пост спасателей – обеспечивать безопасность на воде станет одна частная структура. Ее работники прошли нужную подготовку, так что при необходимости окажут квалифицированную помощь, рассказал «Советскому Сахалину» начальник местного отдела по делам ГО и ЧС Андрей Панченко.

С 14 июля на Стародубском пляже обещают поставить модульный туалет. Он будет функционировать до последнего дня сентября.

Готовы также принять отдыхающих два других популярных места отдыха Долинского района – соленые озера. Удобств там поменьше, но главное – мэрия очистила территорию от мусора. Если люди не будут сорить (или, по крайней мере, не будут забывать про уборку), то летние впечатления от пребывания на их берегах не омрачатся.

Второе рождение пережило место пляжного отдыха в Углегорском районе – территория под забавным названием Переплюй, на небольшой полоске между озером Тауро и Татарским проливом. Купаться туда ездили всегда, но местность была не обустроенной, что называется, дикий пляж. А перед нынешним сезоном его основательно облагородили благодаря проекту школьников из Шахтерска. Они представили идеи, а реализовали их угольщики, работающие в районе. Теперь на Переплюе появились беседки, шезлонги, кабинки для переодевания. Там уже провели праздничную программу ко Дню работников морского и речного флота. Погода благоприятствовала. Все получили позитивный заряд на новую рабочую неделю.

Похожую реинкарнацию прошел участок на берегу Тунайчи, который жители называют Солнечным пляжем.

Отдых от благ цивилизации

Составляя рейтинг популярности купальных мест, нельзя обойти стороной бухту Тихую на территории Макаровского района. В солнечный первый уик-энд июля там, как и ожидалось, был наплыв посетителей. Желающих окунуться в море было немного, но люди ехали не только за этим. Многим хотелось просто позагорать, расслабиться под плеск волн… Само это место не такое комфортное, как Анива, Яблочное или Стародубское, но оно и не предназначено для разворачивания здесь благ цивилизации, поскольку рядом располагается особо охраняемая территория – памятник природы хребет Жданко.

Сахалинцы и гости острова приезжают сюда с палатками, чтобы полюбоваться чудными пейзажами, прогуляться по обустроенной туристической тропе. Главное, сама территория чистая, есть контейнер для сбора мусора, а от других благ цивилизации тут хочется отдохнуть, поделилась своими впечатлениями одна южно-сахалинская семья.

Чистота – во многом заслуга волонтеров, органов местной власти вкупе с населением – они регулярно устраивают здесь субботники. Каждый раз вывозят по КамАЗу мусора, рассказал главный специалист по туризму и спорту управления соцполитики макаровской администрации Сергей Белоусов.

В планах мэрии – установить в этом году информационный стенд, чтобы дать приезжающим верные ориентиры. На следующий год намечается обустроить дорогу протяженностью около 3 км, идущую к бухте от федеральной трассы.

Намек на инвестиции

Сдвиги в лучшую сторону наметились и в местах отдыха у воды в Александровске-Сахалинском. Туда, кстати, приезжают еще и жители соседних Тымовского, Смирныховского, Поронайского и Ногликского районов. В прежней столице Сахалина с прошлого года начали обустраивать набережную – появились пешеходные и велосипедные дорожки, шезлонги, раздевалки, спасательные вышки. Для дополнительного комфорта предусмотрели сцену и площадки для занятий спортом, смонтировали системы видеонаблюдения и наружного освещения. Горожанам обещают также обустроить на берегу моря скалодром, веревочный и палаточный городки, парковочную зону. Окончательно завершить набережную планируется осенью, когда будет отмечаться День города.

Во всех районах власти стараются привлечь инвесторов. В Холмском, например, рассчитывают с помощью частного капитала воплотить проекты обустройства кемпингов и баз отдыха на берегу Татарского пролива. Они могут стать хорошим дополнением к пляжному отдыху в Яблочном. Окончательного решения пока нет, время все-таки непростое. Лучше других повезло, надо полагать, Переплюю в Углегорском районе – место отдыха находится, можно сказать, под боком у инвесторов, рядом с Шахтерским морским портом.

Кстати, если в области только один официальный пляж и на нем гарантированно соблюдены все нормы безопасности, то как в остальных местах отдыха? Как пояснили в управлении регионального Роспотребнадзора, все эти территории, безопасность и чистота на них контролируются местными администрациями. Поэтому там присутствует служба спасения, проводятся уборки и пр.

Но, чтобы претендовать на официальный статус, пляжу нужно подать заявку в Роспотребнадзор, получить подтверждение на его пригодность по санитарным нормам.

Впрочем, для тех, кто выбирается отдохнуть на море или к другим водоемам, не так важен статус, сколько чистота и комфорт. Ну и еще не стоит забывать, что любой отдых хорош в меру.

Это значит, что длительное пребывание в воде чревато переохлаждением, безудержное загорание – ожогом и тепловым ударом. Нелишне напомнить об этих правилах детям, чтобы удовольствие от отдыха у воды не обернулось своей противоположностью.

Григорий РОСТОВЦЕВ.

Возьмите на заметку:

если вы не умеете плавать, не следует заходить в воду выше пояса;

не рекомендуется находиться в воде более 15 – 20 минут;

если вас захватило сильное течение, не стоит пытаться бороться с ним, надо плыть по течению, под углом приближаясь к берегу;

после купания необходимо насухо вытереть тело.

Может пригодиться

При отдыхе на воде запрещено: