Плюс 11 миллиардов рублей. Наши острова получат дополнительные средства на расселение из аварийного жилья

Сахалинская область получит 11 млрд рублей из федерального бюджета на расселение людей из аварийного жилья.

Как сообщил губернатор региона Валерий Лимаренко, дополнительную финансовую поддержку нам выделили благодаря тому, что мы досрочно реализовали первую федеральную программу по переселению.

Статистика свидетельствует, что по объемам расселения аварийного фонда Сахалин и Курилы уже сейчас опережают многие регионы страны. В 2020 году жилищные условия улучшили более 6 тысяч человек, в 2021-м – почти 4 тысячи человек. А в этом новоселье отпразднуют более 5 тысяч островитян.

Глава области отметил, что сейчас важно удерживать такой темп и дальше, это поможет расселить всех жителей из аварийных домов в ближайшие годы. Федеральное финансирование является большим подспорьем в решении этой проблемы.

Антон СМОЛЯКОВ.