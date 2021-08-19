Плюс миллиарды рублей. Областной бюджет набирает вес

Вчера в областной думе рассмотрели поправки в областной бюджет на текущий год и два следующие. Доход региональной казны увеличился на 18,644 млрд рублей, и это позволило увеличить финансирование 22 госпрограмм.

Значительные средства – 3,5 млрд рублей – выделены на меры социальной поддержки, 68 млн – на дальневосточное ипотечное кредитование. 26 млн запланировано на строительство детской школы искусств в Луговом, 35 млн – на новый Дом культуры в селе Соловьевка. 35 млн пойдет на строительство участка дороги Анива – Таранай, дополнительные средства будут направлены на реализацию программы ремонта дворов многоквартирных домов и другие социальные проекты.