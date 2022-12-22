По чистому проекту. Жители еще двух сел забудут о проблемах с водой

Теперь в Чехове Холмского района и Горнозаводске Невельского есть два крупных объекта, которые соответствуют современным требованиям. Население получило воду лучшего качества и ее подачу без перебоев.

Строительство велось в рамках федерального проекта «Чистая вода».

Как рассказали в региональном министерстве жилищно-коммунального хозяйства, очистные сооружения на водозаборе в селе Чехов запустили летом. Там появилось новое здание насосной станции с современным технологическим оборудованием. Благодаря этому вода проходит двухступенчатую очистку.

Объект в Горнозаводске – станцию предварительной очистки на водозаборе – строили два года. Мощность ее составляет 1670 кубометров в сутки. Этого достаточно для обеспечения чистой водой жителей всего села.

На новом сооружении установлены два резервуара для чистой воды, технологическое оборудование, подземная насосная станция перекачки отстоянных промывных вод, новые трубы.

– Губернатор Валерий Лимаренко поставил задачу в короткой перспективе устранить проблемы в водоснабжении районов. И мы планомерно движемся к поставленной им цели, ищем инженерные и проектные решения, подходящие для каждой территории. Новая двухступенчатая система очистки и дополнительные резервуары позволили решить в Горнозаводске возникающие в течение нескольких лет проблемы. Так, жители села жаловались на качество питьевой воды. В период паводков и сильных ливней происходили постоянные отключения, водозабор не выдерживал нагрузку, вода из реки Лопатинка должным образом не очищалась. Теперь этих проблем нет, – рассказал первый заместитель министра ЖКХ Сахалинской области Сергей Федоров.

Стоит отметить, что в уходящем году также реконструировали систему водоснабжения Долинска, водозабор в планировочном районе Новоалександровск Южно-Сахалинска. В течение года прокладывали водопровод с устройством общественных колонок на улицах села Хоэ в Александровск-Сахалинском районе. Ввод этого объекта запланирован в 2023 году.

Кроме того, разработана проектная документация на реконструкцию системы подачи воды в Правде Холмского района. Проектировались очистные сооружения объектов водоснабжения в Томари, селе Китовое на Итурупе, в Охе, а также нового водозабора «Южный» в областном центре в рамках концессионного соглашения, который обеспечит южную часть города. Все это положительно скажется на качестве воды в населенных пунктах.

Владимир ПАВЛОВ.