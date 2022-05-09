По данным исследования ВЦИОМ, 67% россиян считают 9 мая главным праздником страны. 40% граждан планируют принять участие в праздничных мероприятиях (за год эта доля выросла на 8 п.п.). Смотреть праздничный салют собираются 28% — на 16% больше, чем в прошлом году.

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА