По данным исследования ВЦИОМ, 67% россиян считают 9 мая главным праздником страны. 40% граждан планируют принять участие в праздничных мероприятиях (за год эта доля выросла на 8 п.п.). Смотреть праздничный салют собираются 28% — на 16% больше, чем в прошлом году.
Сегодня мы (в порядке исключения) нарушаем традицию, предлагая читателям не очередной тематический материал проекта «Воспетые острова», а публикацию «Воспетая газета».
И у нас два повода для «отклонения от курса»: 1 мая «Советский...
Мероприятие начнется праздничным шествием трудовых коллективов по Коммунистическому проспекту и завершится митингом на площади Ленина. Организатором акции выступает Сахалинский областной союз организаций профсоюзов.
1 мая...