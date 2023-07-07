По данным минобороны РФ с 1 января по 4 июля в ряды ВС РФ принято более 185 тысяч человек, из них, пребывающих в запасе около 109 тысяч человек, темпы набора по контракту увеличились до 1400 человек в день, попытка вооруженного мятежа никак не изменила отношение граждан к военной службе в зоне СВО.
Прецедент был
О существовании подводного железнодорожного тоннеля под Амуром я узнала пару лет назад. В День Победы знакомые прислали уникальный документальный видеофильм. Отправила его родственнице, а та не удивилась. Сообщила, что в...
«Амурская многодневка»
Сахалинская спортсменка Арина Щукина завоевала золотую и серебряную медали на всероссийских соревнованиях по спортивному ориентированию «Амурская многодневка». Состязания проходили на территории Хабаровского края...