По календарю – лето, по климату – весна. Портрет сахалинского июня

В понимании метеорологов климатическое лето наступает, когда среднесуточная температура воздуха устойчиво находится выше отметки в плюс 15°. Так что июнь в нашем случае – месяц, скорее, весенний. Настоящее климатическое лето в островном регионе начнётся в июле со среднемесячным показателем плюс 15,9°, а его апогей придётся на август с показателем плюс 17,3°.

Портрет шестого месяца года «Советскому Сахалину» помогли составить в региональном управлении гидрометеослужбы. Месяц на Сахалине в целом прохладный, временами по утрам возможны туманы. Грозы – явление редкое.

Во второй половине месяца со стороны Японского моря активно поступают большие массы тёплого и влажного воздуха, приносящие дожди. Активизируются циклоны и со стороны Тихого океана, которые следуют вдоль Курильской гряды. Особенно много дождей в это время выпадает в Северо-Курильском районе.

Какие виды на нынешний июнь? В вероятностном прогнозе температуры и осадков на вегетационный период Росгидромета Сахалин и Курилы целиком выделены розовым цветом. Это означает, что среднемесячный температурный режим может быть в пределах нормы с возможным отклонением на 1 градус в сторону «плюса». Тогда как у соседей иначе: на большей части Хабаровского края ожидается температура выше, чем в июне 2024 года.

Осадки в островном регионе ожидаются в пределах нормы, тогда как на большей части Магаданской области, в отдельных районах северо-востока Якутии и на Камчатке ожидается дефицит дождевой влаги.

Между прочим, к третьей декаде мая регион подошёл с показателями по температуре воздуха выше нормы примерно на 1 градус, а по осадкам явно недотягивал до нормы – от 40 до 80 %, в зависимости от района. Обычно к концу месяца острова «добирают» показатели до нормы.

В Южно-Сахалинске среднемесячная температура июня – плюс 11,9°, месячная сумма осадков – 64 мм.

Из истории наблюдений за островным климатом известно, что аномально «жарким» по сахалинским меркам выдался июнь 2005 года, когда температура воздуха достигала плюс 13,7°. А в июне 1983-го над островами царила холодрыга: показатель составил лишь плюс 7,7°.

Самым «мокрым» в Южно-Сахалинске был июнь 2009-го, когда выпало 176 мм осадков. А самым «сухим» – июнь в 1998 году, когда дождей выпало лишь 0,3 мм.

Это самый яркий месяц сахалинского календарного лета – солнечное сияние в июне составляет 186 часов. На 22 июня, как известно, приходится день летнего солнцестояния, когда продолжительность светового дня в областном центре будет равна 15 ч. 52 мин. Но этот фактор, считают синоптики, существенно на погоде не отражается. Она на островах в большей степени зависит от влияния моря. Прогреется вода – можно рассчитывать на стабильную погоду. А до тех пор, увы, продолжат раскачиваться климатические качели.

В июне погода в островном регионе во многом зависит от антициклона, обычно образующегося над Охотским морем. Эта атмосферная воронка «отфутболивает» южные циклоны, начинённые влагой и массами тёплого воздуха, а также «примагничивает» потоки холодного воздуха с моря. В нынешнем году антициклон в зачаточном состоянии уже сформировался в мае и защитил Сахалин от штормовых дождей со стороны Приморья.

Впрочем, время от времени этот барьер стихиям удаётся преодолевать. В прошлом году существенные циклоны заглядывали в наши широты дважды. Один пришёл со стороны Японского моря в середине месяца и оказывал влияние на Сахалин 17 – 18 июня, после чего удалился в Охотское море. Местами в центральных районах прошёл сильный, а кое-где и очень сильный дождь.

Другая атака стихии произошла в самом конце месяца. В Углегорском районе вводили режим ЧС, потребовалось восстанавливать участок автодороги Углегорск – Шахтёрск, где частично разрушилось дорожное полотно. Сильные дожди за два дня подтопили десятки домов, некоторые приусадебные участки и несколько социальных учреждений. Региональные власти доставили в пострадавший район тепловые пушки и мотопомпы для откачивания воды и просушивания пострадавших объектов.

В июне в Южно-Са­ха­линске могут быть тёплые ночи: 11 июня 2014 года температура воздуха составляла плюс 14,6°. А 16 июня 2004 года – всего лишь плюс 1,8°.

Днём тоже бывает по-разному: 26 июня 2010 года столбик термометра подпрыгнул до плюс 30,8°, а в тот же день в 2017-м лишь до плюс 9,7°.

Семён РЕЧКИН.

К слову

В народе про этот месяц говорили: в июне еды мало — да жить весело: цветы цветут, соловьи поют. Своим названием месяц обязан римской богине Юноне, которая сочетала в себе качества воительницы и покровительницы любви, семьи, материнства. Астрологи утверждают, что этот месяц проходит под знаками Близнецов и Рака.