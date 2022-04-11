По маршруту адмирала Невельского. Одиночная экспедиция

Спортсмен и исследователь из Приморского края Максим Харченко добрался до конечной точки одиночной экспедиции «По следам адмирала Невельского. Залив Дуэ» на западном побережье Сахалина.

Харченко повторил путь участника Амурской экспедиции адмирала Геннадия Невельского российского офицера Николая Бошняка, который по заданию руководителя экспедиции обнаружил месторождение угля в заливе Дуэ.

«Я добрался до конечной точки экспедиции – залива Дуэ на западном побережье Сахалина. На крутых скальных склонах я обнаружил пласты каменного угля в большом количестве – все, как описано в книге Невельского. Можно считать, что экспедиция успешно завершена», – рассказал корреспонденту ТАСС Харченко.

Из-за ранних весенних штормов в Татарском проливе от западного побережья Сахалина оторвало ледовый припай, по которому планировался переход до залива Дуэ. Поэтому лыжный этап экспедиции исследователь завершил в поселке Виахту и до конечной точки маршрута добирался по дорогам.

Протяженность маршрута составила около 400 километров, большую часть пути исследователь прошел на лыжах, перевозя снаряжение на санях-волокушах, подобных тем, что использовались в период Амурской экспедиции адмирала Геннадия Невельского в XIX веке. Экспедиция проходила без использования спутниковой связи, прогнозов погоды, из средств навигации – компас, из оружия самообороны – охотничий нож.

Цель экспедиции – привлечь широкое внимание общественности к памяти Геннадия Невельского, его заслугам в присоединении в XIX веке территории Дальнего Востока к России.

Авторы фотографий: Максим Харченко, Василий Григоревский, Люсине Игнатова.