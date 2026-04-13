По маршруту мореплавателя: лекции о Геннадии Невельском провели для сахалинских школьников и студентов

Их организовал для молодёжи участник Сахалинского отделения Русского географического общества Максим Сорока.

Благодаря его проекту «Живая история в школы» только в этом учебном году на встречах с активистом побывало 3000 островных школьников и около ста студентов. Всего за пять лет существования программы путешественник провёл 70 лекций для свыше шести тысяч человек.

Проект «Живая история в школы» реализуется по итогам экспедиций «По следам Невельского» и «Шантары-2025». Помимо исторических сведений об исследователе Дальнего Востока Геннадии Невельском Максим Сорока рассказал ребятам о том, как сам однажды, собрав команду единомышленников, сумел повторить путь легендарного мореплавателя.

– Мы отыскали старые географические карты Амурской экспедиции Невельского и решили попробовать пройти этот маршрут. Путешествовали на моторных лодках. Сложностей в пути возникало немало, но мы справились и получили массу незабываемых впечатлений, – говорит Максим Владимирович. – Всего за пять лет я организовал три научно-исследовательские экспедиции по Амуру. О них с удовольствием рассказываю на своих лекциях и показываю снятый в ходе нашего последнего путешествия фильм. Отмечу, что проект «Живая история в школы» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

На отснятых кадрах можно увидеть места, где жил Невельской во время Амурской экспедиции: бывшее Петровское зимовье, Петровскую косу, залив Счастья и другие природные объекты, которые исследовал Геннадий Иванович. Фильм знакомит и с малоизвестными фактами из биографии адмирала, повествует о его семье и научных открытиях в ходе Амурской экспедиции.

– Мне удалось взглянуть на историю освоения Дальнего Востока и острова Сахалин по-новому. Огромная благодарность Максиму Сорока за атмосферу и интересную подачу материала. Надеюсь, подобные встречи будут проводиться как можно чаще, – сказал участник одной из лекций Роман Лоскутов.

Познакомившись с уникальной видеозарисовкой, ребята интересовались деталями. Спрашивали о том, где путешественники устраивали стоянки, уточняли некоторые факты из биографии Невельского и его семьи, не упустили из виду и организационные моменты, в частности, сколько денег понадобилось на проведение экспедиций и кто помогал.

Ксения Симчугова.

