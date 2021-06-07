По местам боев. Останки трех советских и двух японских солдат обнаружили поисковики в Смирныховском районе

На Сахалине подвели итоги Второй Межрегиональной поисковой экспедиции «Дальневосточный фронт». Она проходила с 24 мая по 4 июня в Смирныховском районе и объединила более 40 участников из 18 регионов.

В течение двух недель поисковики работали между селами Рощино и Победино. В результате были обнаружены останки 3 советских бойцов, предположительно, из 157 стрелкового полка, который наступал в районе сопок Плоская и Длинная 17 августа 1945 года. Имена воинов установить не удалось. Торжественное захоронение останков планируется провести 22 июня в селе Победино.

Также в ходе поисковых работ были обнаружены останки двух японских солдат. При одном из них нашелся личный опознавательный знак. В ближайшее время останки будут переданы японской стороне.

Наряду с полевыми работами для поисковиков был организован курс лекций и практических занятий на темы: антропология, обмундирование и амуниция японской императорской армии, оказание первой медицинской помощи, техника и правила безопасности при проведении поисковых работ, сообщила пресс-служба правительства области.

Межрегиональная поисковая экспедиция «Дальневосточный фронт» организована «Поисковым движением России» при поддержке правительства Сахалинской области, министерства обороны Российской Федерации, регионального агентства по делам молодежи и администрации Смирныховского района.

Виктор ПРОХОРОВ.