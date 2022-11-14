По новому асфальту. На нескольких объектах Южно-Сахалинска завершаются работы по благоустройству

В областном центре подходят к завершению работы по благоустройству дорог, общественных пространств, дворовых территорий.

Так, на финальном этапе благоустройство сквера Авиаторов в районе поворота на аэропорт и сквера памяти защитников правопорядка на пересечении ул. Горького и пр. Победы. Первый объект в прошлом году стал победителем федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». А с инициативой появления сквера памяти возле бывшей школы милиции к мэру Сергею Надсадину обратились городские общественники и сотрудники управления МВД России по Сахалинской области. Как отметил вице-мэр Алексей Римша, все необходимые строительные материалы имеются, до конца года работы планируется завершить.

Второе направление – благоустройство дворовых территорий. В этом году на территории Южно-Сахалинска капитально отремонтировано 29 дворов, в том числе инфраструктура обновлялась в рамках программы «1000 дворов». В настоящее время в работе находится один объект по ул. 2-й Красносельской. Основной объем по проекту в части устройства тротуаров, бордюров, зеленой зоны уже выполнен. Подрядчику осталось установить новую детскую площадку и малые архитектурные формы. Кроме того, текущим ремонтом было приведено в порядок более 400 дворов городского округа.

В этом году различными видами ремонта охвачено более 13 км южно-сахалинских дорог. Работы выполнялись в том числе в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». До конца года подрядным организациям предстоит завершить работы на нескольких объектах. Один из ключевых – ул. Авиационная. Летом здесь заменили основание, проложили новые инженерные коммуникации, сделали новые тротуары, выполнили асфальтирование. Сейчас завершаются работы по укладке плодородного грунта зеленой зоны, а также монтаж дорожных знаков и опор освещения.

Другой объект, который находится в работе – ул. Зеленая в Березняках. Здесь из-за задержки сроков администрация Южно-Сахалинска приняла решение о расторжении муниципального контракта с подрядной организацией. Работы по капитальному ремонту выполнены наполовину, поэтому зимой улицу законсервируют: закроют все колодцы, инженерные сети, отсыпят дорогу щебнем, чтобы не препятствовать проезду личного транспорта и спецтехники на период расчистки от снега. Параллельно муниципалитет проведет все необходимые конкурсные процедуры по привлечению к работам другого подрядчика, который уже в новом сезоне вый­дет на ремонт оставшегося участка дороги.

Работы по капитальному ремонту и благоустройству улично-дорожной сети продолжатся в Южно-Са­ха­линске в 2023 году. Так, среди переходящих проектов — реконструкция моста через р. Сусуя на ул. Сахалинской.

– Уже выполнены работы по устройству временного моста, по которому в настоящее время организовано движение. Старые конструкции в стадии демонтажа. Работы идут в графике, – отметил Алексей Римша. – Кроме того, планируем разместить аукцион на проведение капитального ремонта ул. Фабричной. Также в новом сезоне планируется приступить к строительству дорожной инфраструктуры в новом микрорайоне «Роуз таун». Это очень важный вопрос. Новые дома активно заселяются, жителям необходимо обеспечить комфортные условия.

Также идут подготовительные работы к выполнению благоустройства дворов. Планируется, что в следующем году новый облик получат около 25 дворовых территорий. До начала сезона необходимо определиться с проектами, проработать вопрос замены инженерных коммуникаций и по возможности провести эти работы в зимнее время, чтобы не затягивать сроки благоустройства. Все проекты обязательно будут согласованы с жителями. Встречи с активистами, в ходе которых планируется детально обсудить все моменты ремонта, стартуют уже в ближайшее время.

Виктор ГОРОДОВ.