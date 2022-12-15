По новому асфальту. В Южно-Сахалинске отремонтированы три автодороги к социально значимым объектам

В этом году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Южно-Сахалинске отремонтировали около 1 км автодорог, ведущих к медицинским учреждениям, школам и спортивным объектам.

Так, проведен капитальный ремонт дороги от ул. Лермонтова до областной психиатрической больницы. С северной стороны улицы оборудован тротуар. Кроме того, реконструирована парковка для посетителей медицинского учреждения. В ходе благоустройства возле областной психиатрической больницы обустроен газон, оборудован карман для общественного транспорта.

В планировочном районе Луговое ремонтные работы проводили на ул. Комарова, ведущей к одному из корпусов поликлиники № 6. Капремонт проходил на участке от ул. Дружбы до ул. 2-я Набережная. Подрядная организация полностью заменила асфальт, оборудовала тротуары, выполнила благоустройство и озеленение.

К нормативу приведена ул. Детская – улица с интенсивным движением, где располагается несколько значимых для горожан объектов: городской парк, гимназия № 3, зоопарк, гостиничный комплекс. Работы охватили свыше 6300 кв. м проезжей части и более 2400 кв. м тротуаров. Новое асфальтобетонное покрытие уложено на участке протяженностью около 600 м от ул. Комсомольской до северного въезда в городской парк. Также здесь отремонтировали тротуары и выполнили озеленение.

В этом году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Южно-Сахалинске отремонтированы и благоустроены 13 объектов. В следующем году работа в данном направлении будет продолжена.

Ольга КУКЛИНА.