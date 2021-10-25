По новым маршрутам. Расширяются возможности авиаперелетов для сахалинцев и курильчан

Авиакомпания набирает высоту.

Единая дальневосточная авиакомпания, созданная на базе сахалинской «Авроры», перевезла более 28 тысяч пассажиров по 20 социально значимым маршрутам. Одними из наиболее востребованных направлений оказались рейсы из Южно-Сахалинска в Красноярск и Советскую Гавань. Повышение транспортной доступности, расширение маршрутной сети авиаперелетов находится на личном контроле вице-премьера – полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.

– Для нашего островного региона воздушные перевозки крайне важны. Мы запустили рейс в Красноярск, чтобы у сахалинцев и курильчан появилось больше возможностей для путешествий по России. Возобновились полеты из Южно-Сахалинска в Петропавловск-Кам­чатский, из Ноглик и Шахтерска в Хабаровск. Увеличилась частота рейсов из Охи в Хабаровск, – рассказал Валерий Лимаренко.

Первый рейс дальневосточной авиакомпании был 26 июля 2021 года. Новые социально значимые маршруты охватывают такие города, как Красноярск, Якутск, Чита, Улан-Удэ, Анадырь, Петропавловск-Камчатский, Магадан, Комсомольск-на-Амуре, Благовещенск, Николаевск-на-Амуре, Зея, Тында, Оха, Советская Гавань, а также поселки городского типа Кавалерово, Шахтерск и Ноглики, сообщила пресс-служба правительства области.

Рейсы единой дальневосточной авиакомпании выполняются под собственным кодом «Авроры» HZ и по ряду направлений совместно с авиакомпаниями-партнерами на основании заключенных соглашений код-шер.

– Рейсы дальневосточной авиакомпании развивают связи между регионами ДФО, открывая новые возможности путешествий внутри Дальнего Востока, минуя длинные перелеты через Москву, – отметил генеральный директор авиакомпании «Аврора» Константин Сухоребрик.

Узнать подробнее о расписании полетов и приобрести билеты можно на сайте www.flyaurora.ru, а также в агентствах. Справки можно получить по телефону 8-800-250-49-88. Звонки из всех городов России бесплатные.

Единая дальневосточная авиакомпания на базе «Авроры» интегрирует региональные авиакомпании «ЧукотАвиа», «Хабаровские авиалинии», «Якутия», «Полярные авиалинии», «Камчатское авиапредприятие».

«Аврора» является крупнейшим и динамично развивающимся авиаперевозчиком на Дальнем Востоке. Парк воздушных судов насчитывает 20 самолетов: 9 среднемагистральных Airbus А319, 8 DHC-8 и 3 DHC-6 малой вместимости.

«Аврора» становилась победителем престижной премии «Крылья России» в 2016, 2017 и 2018 годах. Авиакомпания признана лучшим эксплуатантом самолетов DHC-8 Q400 в Европе по итогам 2019 года и удостоена награды Airline Reliability Awards.

Виктор МАЛЫШЕВ.

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