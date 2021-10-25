По новым маршрутам. Расширяются возможности авиаперелетов для сахалинцев и курильчан

Единая дальневосточная авиакомпания, созданная на базе сахалинской «Авроры», перевезла более 28 тысяч пассажиров по 20 социально значимым маршрутам. Одними из наиболее востребованных направлений оказались рейсы из Южно-Сахалинска в Красноярск и Советскую Гавань. Повышение транспортной доступности, расширение маршрутной сети авиаперелетов находится на личном контроле вице-премьера – полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.

– Для нашего островного региона воздушные перевозки крайне важны. Мы запустили рейс в Красноярск, чтобы у сахалинцев и курильчан появилось больше возможностей для путешествий по России. Возобновились полеты из Южно-Сахалинска в Петропавловск-Кам­чатский, из Ноглик и Шахтерска в Хабаровск. Увеличилась частота рейсов из Охи в Хабаровск, – рассказал Валерий Лимаренко.

Первый рейс дальневосточной авиакомпании был 26 июля 2021 года. Новые социально значимые маршруты охватывают такие города, как Красноярск, Якутск, Чита, Улан-Удэ, Анадырь, Петропавловск-Камчатский, Магадан, Комсомольск-на-Амуре, Благовещенск, Николаевск-на-Амуре, Зея, Тында, Оха, Советская Гавань, а также поселки городского типа Кавалерово, Шахтерск и Ноглики, сообщила пресс-служба правительства области.

Рейсы единой дальневосточной авиакомпании выполняются под собственным кодом «Авроры» HZ и по ряду направлений совместно с авиакомпаниями-партнерами на основании заключенных соглашений код-шер.

– Рейсы дальневосточной авиакомпании развивают связи между регионами ДФО, открывая новые возможности путешествий внутри Дальнего Востока, минуя длинные перелеты через Москву, – отметил генеральный директор авиакомпании «Аврора» Константин Сухоребрик.

Узнать подробнее о расписании полетов и приобрести билеты можно на сайте www.flyaurora.ru, а также в агентствах. Справки можно получить по телефону 8-800-250-49-88. Звонки из всех городов России бесплатные.

Единая дальневосточная авиакомпания на базе «Авроры» интегрирует региональные авиакомпании «ЧукотАвиа», «Хабаровские авиалинии», «Якутия», «Полярные авиалинии», «Камчатское авиапредприятие».

«Аврора» является крупнейшим и динамично развивающимся авиаперевозчиком на Дальнем Востоке. Парк воздушных судов насчитывает 20 самолетов: 9 среднемагистральных Airbus А319, 8 DHC-8 и 3 DHC-6 малой вместимости.

«Аврора» становилась победителем престижной премии «Крылья России» в 2016, 2017 и 2018 годах. Авиакомпания признана лучшим эксплуатантом самолетов DHC-8 Q400 в Европе по итогам 2019 года и удостоена награды Airline Reliability Awards.

Виктор МАЛЫШЕВ.