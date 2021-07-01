По новым маршрутам. Сахалинцы и курильчане смогут летать в города Дальнего Востока по доступным ценам

Правительство Российской Федерации утвердило распоряжение о выделении из резервного фонда средств на субсидирование авиаперевозок в Дальневосточном федеральном округе. Это является важным решением в повышении транспортной доступности Дальнего Востока, и в ближайшее время, после утверждения правил субсидирования, будут организованы авиарейсы по 20 маршрутам с доступными ценами на билеты.

– Субсидирование региональных перевозок открывает новые возможности для Сахалинской области и всего Дальнего Востока. Связи между городами федерального округа станут крепче. Появятся дополнительные условия для развития внутреннего туризма, бизнеса, медицины, образования и многих других сфер. Сахалинцы и курильчане смогут активнее посещать другие регионы страны, – подчеркнул губернатор Валерий Лимаренко.

Проектом Правил субсидирования региональных авиаперевозок предусматривается выполнение рейсов по 20 маршрутам, в числе которых Оха – Хабаровск, Ноглики – Хабаровск, Шахтерск – Хабаровск, Юж­но-Сахалинск – Петропав­ловск-Камчатский, Юж­­но-Сахалинск – Ком­со­мольск-на-Амуре, Юж­но-Са­халинск – Красно­ярск, Юж­но-Сахалинск – Советская Гавань.

Авиабилеты по указанным маршрутам будут реализовываться по доступным ценам. Так, стоимость перелетов из ост­ровной столицы в Советскую Гавань составит 2,2 тысячи, в Комсомольск-на-Амуре – 4,6 тысячи, в Петропавловск-Кам­чат­­ский – 5,6 тысячи, а в Красноярск обойдется в 9,8 тысячи рублей.

При этом цена на рейс из Охи в Хабаровск не изменится – 5,8 тысячи рублей. Однако благодаря федеральному финансированию планируется увеличить их частоту. Стоимость билета в Хабаровск из Ноглик составит 4,5 тысячи рублей, из Шахтерска – 4,6 тысячи, сообщила пресс-служба правительства области.

Отметим, в этом году на льготные пассажирские авиаперевозки между регионами Дальневосточного федерального округа из резервного фонда страны направят 1,58 миллиарда рублей.

Виталий ШЕВЧЕНКО.