По отчетам – в норме, а пить страшно. Администрация Углегорска решила привлечь дроны для выявления проблемы с качеством воды

Не первый год углегорцы жалуются на запах соляра в питьевой воде, поступающей в жилые дома. Мыться, стирать или готовить на ней еду невозможно. В подтверждение они сняли домашнее видео.

По словам руководителя муниципального предприятия ЖКХ Виталия Силько, по каждому адресу, откуда поступали жалобы, отобрали пробы воды и отправили на экспертизу. А вообще она соответствует нормативам.

Жители района связывает ухудшение качества воды с работой угольного разреза, расположенного рядом с Углегоркой и ее притоками. Но, по словам Виталия Сидько, в районе разреза и ниже по течению никаких запахов и следов углеводородов не выявлено.

Однако один из местных телеграм-каналов опубликовал видео с Углегорки и водоемов, в нее впадающих – ручье Майском, реках Аральской и Желтой. Кадры сделаны 19 и 21 марта марта. С ручья Майского в Углегорку с угольного разреза по трубе должны сбрасываться уже очищенные воды ручья Майского. Судя по видео и по словам автора, в момент съемки очистные сооружения угольщиков не работали, вдоль трубы по канаве с разреза текла сплошная грязь.

На реках выше места добычи угля – участке Углегорки возле села Краснополье, Аральской и Желтой вода на вид чистая и без запаха. В реке Тарасовка, которая течет от разреза, вода наоборот – мутная и с резким запахом.

Что же происходит? Пока что мэрия не дала четкого ответа. И.о. главы района Федор Филин сообщил, что принято решение обследовать русло Углегорки при помощи беспилотника. Тем временем население берет чистую воду в родниках и в магазинах…

Владимир Павлов.