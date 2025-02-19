По подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями задержан экс-мэр Корсакова Александр Ивашов

Теперь ясно, почему сын экс- заместителя председателя сахалинского правительства Елены Ивашовой Александр Ивашов скоропалительно ушел в отставку с должности мэра Корсаковского района. Его с заместителем подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает следственное управление СК России по Сахалинской области.

Чиновники стали фигурантами уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 285 УК РФ. Уголовное дело возбуждено по материалам, предоставленным УФСБ России по Сахалинской области.

По версии следствия, в период с ноября 2021 года (через полгода назначения на мэрский пост) по август 2023 года Ивашов вступил в преступный сговор со своим заместителем, занимавшим на тот момент должность директора одного из департаментов. За счёт бюджетных средств через подставное лицо была совершена незаконная сделка имущественного характера.

Подозреваемые задержаны.

Решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения.

Карьера Александра Ивашова складывалась довольно удачно – мэр Анивского района, заместитель председателя областной Думы, глава одного из активно развивающихся районов области – Корсаковского. О какой порог споткнулся перспективный чиновник – пока тайна следствия.