По погодным условиям шашлыки на Сахалине переносятся

С активными работами на дачах и шашлыками на лоне природы на предстоящих выходных, судя по всему, лучше повременить. Особенно это касается людей, живущих в районах центральной части острова. А почему – рассказали в региональном управлении гидрометеослужбы.

Со стороны Приморья и Хабаровского края к нашим широтам приближается обширная область пониженного атмосферного давления. Под ее влиянием на юге острова в субботу ожидаются дожди от слабых до умеренных. В областном центре ветер с порывами 9 – 14 метров в секунду, температура воздуха в субботу будет держаться в пределах 6 – 8 градусов с плюсом. В воскресенье днем также прогнозируется дождь.

В центре Сахалина, а именно в Углегорском, Томаринском, Поронайском и Макаровском районах на выходных пройдут сильные осадки. Температура воздуха ночью в пределах 3 — 8 градусов с минусом, на севере минус 7 — 12, на юге от минус 2 до плюс 3 градусов. Днем на севере прогреется до показателей 0 – плюс 5 градусов, а на юге до плюс 8-ми.

Словом, выходные будут не очень комфортными, «мокрыми», но при этом относительно теплыми. А вот в первый день рабочей недели повсеместно ожидается похолодание на несколько градусов. Зато без существенных осадков.

Да, и еще один важный момент: с вероятностью около 80 процентов к середине следующей рабочей недели к нам может пожаловать циклон из Японского моря. Впрочем, допускается сценарий, по которому атмосферная воронка проследует южнее Сахалина. В любом случае острова могут ощутить на себе ее влияние.

Семён РЕЧКИН.