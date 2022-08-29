По просьбам жителей. Ряд городских автобусных маршрутов Южно-Сахалинска работает по новой системе

Почти две недели назад в Южно-Сахалинске стартовала транспортная реформа, с которой вступили в силу изменения ряда городских маршрутов.

Как рассказал заместитель директора департамента городского хозяйства Александр Попов, с переходом ряда перевозчиков на новую систему брутто-контрактов увеличилось количество рейсов, которые выходят на линию. Это позволило не только повысить регулярность движения автобусов, но и увеличить время работы маршрутов.

В частности, положительные изменения уже отмечают пассажиры рейса № 20 – теперь он работает на линии до позднего вечера, до 23.40. Также увеличено время работы маршрута № 9, в настоящее время он заканчивает обслуживание в 22.10. С 1 октября на новую систему работы перейдут остальные перевозчики, в том числе, обслуживающие маршруты № 28 и 45. По этим направлениям также неоднократно поступали обращения от горожан с просьбой скорректировать график работы автобусов. Для удобства граждан они также будут работать в позднее вечернее время.

– Получаем много положительных отзывов и от пассажиров других маршрутов. В частности, мы уже заменили подвижной состав на кольцевом маршруте № 2. На линии работают новые автобусы малого класса, адаптированные под маломобильных граждан, более комфортные для пассажиров, – сказал Александр Попов.

Отметим, что осенью в маршрут № 2 будут внесены изменения. Сегодня на ул. Детской продолжаются ремонтные работы, в том числе по организации транспортной инфраструктуры. После их завершения автобусы этого маршрута в дополнение к своему основному маршруту будут заходить на улицы Детскую, Венскую, а также на пер. Алтайский.

На данном направлении будут оборудованы 6 остановочных пунктов – по обеим сторонам дороги. На них будут установлены павильоны для обеспечения максимального комфорта пассажиров. Также предусмотрено расширение тротуарной зоны. Подчеркнем, что данная работа проводится по многочисленным просьбам горожан.

В районе расположены социально значимые объекты: образовательные учреждения (гимназия, кванториумы), городской парк, Сахалинский зооботанический парк, которые важно охватить регулярным транспортным сообщением. Отметим, что все корректировки детально проработаны в соответствии с требованиями безопасности и согласованы с управлением ГИБДД по Сахалинской области.

Информация о новом расписании будет сообщена дополнительно перед запуском обновленного маршрута.

Ознакомиться с актуальным расписанием маршрутов городского округа можно на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска. Также всю информацию можно получить по телефону единой диспетчерской 55-65-15.