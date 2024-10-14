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По пути на матч «Сахалин» заблудился. Но выйдя на поле, впервые за десять игр сумел забить два гола

Нападение против защиты. «Композит» проверяет на прочность оборону «Сахалина» (в светлой форме). Фото пресс-службы ФК «Композит».

В выходные прошли матчи 27 тура первенства России по футболу среди команд второй лиги (дивизион «Б», группа 3). «Сахалин» в Орехово-Зуево играл с «Композитом» из Павловского Посада. Этот клуб один из лидеров группы.

Игра началась с опозданием на час, так как автобус, который вёз на игру островную команду, немного заблудился.

На поле с первых минут инициативой владели хозяева, однако счёт открыли гости. На 13-й минуте после розыгрыша штрафного Василий Чижиков в прыжке головой послал мяч в сетку, сообщила пресс-служба сахалинского минспорта.

Этот момент был едва ли не единственным у ворот «Композита» в первом тайме. Забив гол, гости отошли назад в надежде сохранить хрупкое преимущество.

«Композит» нагнетал, но до явных моментов дело не доходило. В створ ворот хозяева поля впервые пробили на 38-й минуте, но Руслан Юнусов справился с «выстрелом» Евгения Морева.

Наставник «Композита» в перерыве сделал тройную замену. Это решение вскоре принесло свои дивиденды. На 57-й минуте Александр Кукушин, вышедший на замену, хлёстко пробил из-за штрафной – 1:1.

Через 20 минут игрок «Сахалин» сыграл рукой в своей штрафной площадке, дав основание назначить пенальти. Даниил Тюменцев не промахнулся.

Теперь уже «Композит» отошёл назад, желая сберечь победный счёт. Не получилось. В компенсированное время Сергей Крамаренко неотразимо пробил в дальний угол – 2:2.

Сыграв вничью, «Сахалин» прервал серию из трёх поражений. Но при этом его серия без побед достигла десяти матчей. Причём островитяне впервые за десять игр сумели забить два гола.

– Ничья – закономерный итог, – считает главный тренер «Сахалина» Юрий Дроздов.

По итогам тура «Композит» переместился на вторую строчку в турнирной таблице (50 очков). «Сахалин» остался на восьмом месте (33 очка).

21 октября «Сахалин» сыграет очередной матч в Южно-Сахалинске. В гости приедет «Спартак» (Тамбов). Команда с 34 очками занимает седьмое место.

Юрий ПОДЛИПЕНСКИЙ.

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