По пути на матч «Сахалин» заблудился. Но выйдя на поле, впервые за десять игр сумел забить два гола

В выходные прошли матчи 27 тура первенства России по футболу среди команд второй лиги (дивизион «Б», группа 3). «Сахалин» в Орехово-Зуево играл с «Композитом» из Павловского Посада. Этот клуб один из лидеров группы.

Игра началась с опозданием на час, так как автобус, который вёз на игру островную команду, немного заблудился.

На поле с первых минут инициативой владели хозяева, однако счёт открыли гости. На 13-й минуте после розыгрыша штрафного Василий Чижиков в прыжке головой послал мяч в сетку, сообщила пресс-служба сахалинского минспорта.

Этот момент был едва ли не единственным у ворот «Композита» в первом тайме. Забив гол, гости отошли назад в надежде сохранить хрупкое преимущество.

«Композит» нагнетал, но до явных моментов дело не доходило. В створ ворот хозяева поля впервые пробили на 38-й минуте, но Руслан Юнусов справился с «выстрелом» Евгения Морева.

Наставник «Композита» в перерыве сделал тройную замену. Это решение вскоре принесло свои дивиденды. На 57-й минуте Александр Кукушин, вышедший на замену, хлёстко пробил из-за штрафной – 1:1.

Через 20 минут игрок «Сахалин» сыграл рукой в своей штрафной площадке, дав основание назначить пенальти. Даниил Тюменцев не промахнулся.

Теперь уже «Композит» отошёл назад, желая сберечь победный счёт. Не получилось. В компенсированное время Сергей Крамаренко неотразимо пробил в дальний угол – 2:2.

Сыграв вничью, «Сахалин» прервал серию из трёх поражений. Но при этом его серия без побед достигла десяти матчей. Причём островитяне впервые за десять игр сумели забить два гола.

– Ничья – закономерный итог, – считает главный тренер «Сахалина» Юрий Дроздов.

По итогам тура «Композит» переместился на вторую строчку в турнирной таблице (50 очков). «Сахалин» остался на восьмом месте (33 очка).

21 октября «Сахалин» сыграет очередной матч в Южно-Сахалинске. В гости приедет «Спартак» (Тамбов). Команда с 34 очками занимает седьмое место.

Юрий ПОДЛИПЕНСКИЙ.