По рельсам мимо пробок и сугробов. Новое – это хорошо подзабытое старое

Сахалинцы-старожилы хорошо помнят мотрисы, которые выручали в далеком прошлом многих островитян, давали возможность передвигаться по острову без автомобиля, причем даже в жестких погодных условиях.

Для многих это было удобно. В населенных пунктах, по пути следования этих дизельных скоростных поездов, имелись остановочные пункты. Например, в Новоалександровске помимо основной станции были остановки неподалеку от СПТУ-1 (ныне агролицей) и в Луговом. Между прочим, любители рыбалки частенько пользовались мотрисой, чтобы быстро добраться до Стародубского. Поэтому идея с запуском в Южно-Сахалинске современных «городских», а точнее, пригородных рельсобусов приветствуется.

На днях мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин проинформировал членов общественного совета в сфере дорожного хозяйства о новом железнодорожном проекте. Заседание было посвящено обсуждению деятельности профильных служб по ликвидации последствий недавнего снежного циклона. На взгляд градоначальника, как раз в сложившейся непростой транспортной ситуации палочкой-выручалочкой отлично могли бы послужить рельсобусы.

Сергей Надсадин сообщил, что состоялось уже несколько встреч с представителями РЖД по реализации проекта. Предварительно обговаривали и возможность приобретения рельсобуса. Он поможет связать историческую часть столицы региона с новыми районами и пригородом.

На первых порах планируется ввести два новых маршрута. Один свяжет с центром расположенные на юге Христофоровку и Лиственничное. Второй можно считать и междугородным, он сможет доставлять на железнодорожный вокзал Южно-Сахалинска пассажиров из Долинска, Сокола, Старорусского, Березняков, Новоалександровска и Лугового. Сейчас функцию пригородных пассажироперевозок осуществляют поезда дальнего следования.

– Прошедший циклон показал, что если сделать удобным этот вид транспорта, обеспечить стыковки с городской маршрутной сетью, обустроить остановки, то это будет востребовано, – сказал Сергей Надсадин.

Реализация проекта стартует в 2022-м, а весь комплекс мероприятий должен быть выполнен до 2025 года.

– Это отличный альтернативный способ передвижения. Важно продумать расписание, синхронизировать его с графиком движения автобусов, позаботиться об инфраструктуре, и тогда это заработает, – считает эксперт сахалинского отделения ОНФ Валерий Ерохов.

Три года назад «Советский Сахалин» сообщил об открытии движения рельсобуса РА-3, получившего в ходе народного обсуждения гордое имя «Орлан», между Южно-Сахалинском и Корсаковом. По данным РЖД, за 12 месяцев 2021 года на Сахалине РА-3 перевезли 244 тысячи пассажиров, что на 42,8 процента больше, чем в 2020-м.

Рельсобусы курсируют по семи маршрутам. Это стало возможным благодаря перешивке сахалинской «специфической» магистрали на общероссийский стандарт колеи.

Николай ПИТЕРСКИЙ.

Справка

Приобретенные ранее областью рельсобусы отечественного производства изготовлены на подмосковном предприятии. Транспорт развивает скорость до 120 километров в час, имеет современный внешний вид и комфортабельный пассажирский салон.

В составе может быть 2 – 6 вагонов максимальной вместимостью 600 человек. Предусмотрено все необходимое для комфортных условий пассажирам с ограниченными возможностями здоровья.