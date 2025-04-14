По семенам и всходы. Секреты малой посевной

Проверьте старые запасы семян. Они очень быстро теряют всхожесть у петрушки, укропа, пастернака, поэтому приобретите новые. Отдавайте предпочтение холодоустойчивым, стойким к заболеваниям сортам зеленных и овощных культур.

Семена лука, щавеля, моркови можно сеять на второй-третий год. Салат, шпинат, свёкла сохраняют всхожесть до 4 лет. Брюква, бобы, редька, томаты, редисы – 3 – 6 лет; тыква и капуста – 4 – 5 лет; арбузы, кабачки, огурцы – 6 – 8 лет. И всё же проверка на всхожесть необходима. На тарелочку с влажной ватой или тканью раскладываем по 10 семян. При температуре не ниже 20 градусов через некоторое время появятся ростки, и вы определите процент всхожести. К примеру, если проросло пять из десяти, значит всхожесть 50%. Тогда их количество для посева надо увеличить вдвое.

Рекомендуемая доза семян на 10 кв. м при 75 – 85% всхожести: для моркови – 4,5 – 5 г, свёклы – 10 – 12 г, редиса – 18 – 20 г, салата 3 – 6 г, гороха – 150 – 200 штук, кабачков 3 – 4 г, лука-чернушки – 12 – 20 г, огурцов – 6 – 8 г.

Залог высокого урожая – подготовка семян к посеву. Многие огородники сами отбирают посадочный материал с полюбившихся растений. Но надо учитывать, что примерно 75% семян, полученных от гибридов, не повторят материнские качества прежнего растения. Лишь 25 % из них могут воспроизвести чистый сорт.

Калибровка

Верно говорят: от плохого семени не жди хорошего племени, поэтому отделяйте крупный посевной материал от мелкого. Семена редиса, капусты, моркови откалибруйте на ситечке или вручную. Семена свёклы, лука, огурцов, томатов опустите в 3-проц. раствор поваренной соли (30 г на 1 л воды). Крупные семена опустятся на дно, а щуплые и пустые всплывут, их удаляем. Остальные надо промыть в проточной воде и высушить при температуре не более 40 градусов.

Протравливание

Многие болезни передаются через семена. Чтобы этого не случилось, используем 1-проц. раствор марганцево-кислого калия. Берем 2 г марганца на 200-граммовый стакан воды, погружаем семена на 20 – 30 минут, затем промываем и просушиваем.

Обеззараживание

Капустные семена обрабатываем термическим влажным способом, опустив их на 20 минут в воду, нагретую до 48 – 50 градусов, а затем в холодную на 2 – 3 минуты. Семена томатов выдерживаем в тёплом месте при температуре 50 – 52 градуса в течение часа, а огурцов – в течение 3 – 4 часов.

Намачивание

У многих овощных культур (морковь, свёкла, лук) эта процедура ускоряет всходы на 3 – 4 дня. Семена в марлечке опускаем в нагретую до 25 градусов воду. Семена томатов, свёклы, петрушки, моркови, лука намачиваем в течение 2 – 3 суток. Воду периодически сливаем. Семена капусты, редисов, салатов, кабачков, арбузов, дынь опускаем в воду на 8 – 12 часов. Бобы, фасоль и сою намачиваем не менее 2 часов.

Проращивание

Намоченные семена заворачиваем во влажную вату и определяем в тёплое (15 – 20 градусов) место до появления проростков. Высеваем всходы во влажную почву. Если же погода стоит неблагоприятная, кладём семена в холодильник под камеру. Закалка любым овощным культурам будет во благо. Контраст температур сделает растения более жизнестойкими, повысит их урожайность.

Семена огурцов, кабачков, тыквы в марлевом мешочке опускаем в воду на 6 часов, томатов и кукурузы – на 12 часов при температуре 12 – 15 градусов. Затем 12 часов держим под морозильной камерой холодильника при температуре минус 1 – 3 градуса. Обработка контрастными температурами выполняется для огурцов – 5 – 7 дней, для томатов – 10 – 12 суток. Эти обработки касаются и перцев, и баклажанов.

Выращивание рассады

Растения должны вырасти приземистыми, закалёнными, крепкими. В грунт, состоящий из равных частей торфяной крошки и дерновой (или огородной) земли, добавьте горсть диаммофоски (40 – 60 г) или 5 г мочевины, 20 г суперфосфата, 6 г калийной соли и 30 – 40 г извести. Наполняем плошки такой почвой, поливаем марганцем для дезинфекции и высеваем овощные культуры на расстоянии 1 – 1,5 см друг от друга, интервал между рядками – 3 см. Плошки в полиэтиленовых пакетах ставим около горячей батареи. При появлении всходов укрытие снимаем и определяем сеянцы на светлое место, а на ночь – под светодиодную лампу. Тогда растения не вытянутся, будут устойчивыми к болезням.

В дальнейшем понижаем температуру до 10 – 12 градусов, открывая форточки и фрамуги. На день можно выносить рассаду на застеклённый балкон, а на ночь заносить в квартиру. Если листики светло-зелёные, подкормите растения раствором 1 л навоза в ведре воды или препаратом «Каурка» (по аннотации). Но не переусердствуйте и не переувлажняйте почву.

Растения с 2 – 3 листочками пора аккуратно пикировать, прежде полив почву. Пересаживая сеянцы, слегка прижимайте их к земле в ямке, чтобы не было пустот. Через 3 – 5 дней рассада примется и пойдёт в рост.

Оптимальные сроки посадки томатов и огурцов в теплицы – 10 – 15 мая. Раннюю капусту под плёнку можно высаживать в конце апреля – начале мая, а среднепозднюю – в конце мая.

Позаботьтесь и о цветах. Долго и трудно всходят семена астр и дельфиниумов, поэтому посейте их на рассаду.

Валентина Косенкова, агроном.

Европейская «азиатка»

Вот такую садовую землянику сорта «азия» в прошлом году вырастила у себя на огороде Маргарита Асеева из с. Рейдово Курильского городского округа. Самая крупная ягода потянула на 75 г.

– Бывало и больше, – говорит Маргарита.

Клубника этого итальянского среднераннего сорта хороша и по внешнему виду, и по вкусу. Мякоть сладкая и необыкновенно сочная с ярким земляничным ароматом. Плоды крупные с блестящей глянцевой поверхностью конусообразной формы. Розетки раскидистые с мощной корневой системой и высокой устойчивостью к болезням. Как видим, этот сорт вполне можно выращивать и на Курилах, и на Сахалине.

Вопрос – ответ

Не торопите события

В прошлом году приобрела пакетик семян шток-розы. На цветной картинке впечатлила целая гирлянда красивых цветков. Но на дачной клумбе таких не появилось, хотя листья в розетке были крупными. Почему?

О. Суешева, г. Долинск.

Вам не стоит огорчаться, шток-роза – двулетник. В первый год она образует розетку из листьев, а на второй год – прямой, красивый цветоносный стебель с мощным соцветием. Так что этим летом растения порадуют вас красотой, только не переувлажняйте почву.

Перед выбором

Что лучше выращивать – кабачки или патиссоны?

И. Серебрякова, г. Южно-Сахалинск.

Плоды патиссона в молодом возрасте (5 – 7 дней) гораздо вкуснее и питательнее плодов кабачка или тыквы. Мякоть «иерусалимского артишока», как ещё называют патиссон, в отварном виде напоминает белые грибы. Но вряд ли стоит ставить вопрос ребром. Выращивайте и кабачки, и патиссоны, и тыквы. Ведь у каждого овоща свой набор полезных веществ.