По системе брутто-контрактов. В Южно-Сахалинске продолжается реформа общественного транспорта

С 1 ноября администрация города завершила перевод муниципальных маршрутов на систему брутто-контрактов. Она призвана повысить качество предоставляемых услуг и сделать перевозки более комфортными для пассажиров.

Брутто-контракты – это система, позволяющая оценивать работу транспортных организаций по целому ряду критериев. Принцип работы брутто-контрактов заключается в следующем: полученная перевозчиком оплата за проезд от пассажиров направляется в городской бюджет. После чего транспортная организация получает денежные средства за качественно выполненную работу согласно контракту, в том числе за соблюдение расписания, отсутствие нарушений правил дорожного движения и т. п.

Как сообщили в АО «Транспортная компания», большая часть маршрутов, которые обслуживает предприятие, уже переведена на брутто-контракты. Последними в обновленную систему перевозок были включены направления, связывающие город с планировочными районами. Это маршруты № 3, 81, 10, 71. При запуске новой модели движения были учтены пожелания горожан: пересмотрено расписание и продлена работа транспорта в вечернее время. Так, ранее маршруты № 3 и № 81 завершали последние рейсы на ул. Пограничной. Теперь у южносахалинцев есть возможность доехать из центра города до планировочных районов в более позднее время.

– В целом идем по намеченному плану. До старта транспортной реформы специалистами была проделана значительная подготовка. В августе запустили работу единого городского оператора. С 15 октября начал действовать транспортно-пересадочный узел: у пассажиров появилась возможность бесплатной пересадки по транспортной карте. В ноябре перевели все маршрутные перевозки на брутто-контракты. Сейчас ожидаем самое значимое событие в сфере общественного транспорта – обновление подвижного состава, – отметил заместитель директора департамента дорожного хозяйства и благоустройства Александр Попов.

Завершающим этапом реформы станет приобретение муниципалитетом новых автобусов. В следующем году городской автопарк пополнят 147 единиц: 24 автобуса большого класса и 123 – среднего класса. Транспортные средства заменят автобусы малого класса на самых востребованных маршрутах, а также по направлениям в планировочные районы Луговое, Новоалександровск, Хомутово и с. Дальнее. Кроме того, они будут оборудованы для жителей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе бесконтактной оплатой проезда.

Транспортная реформа стартовала в Южно-Сахалинске 15 августа. Все решения направлены на совершенствование общественного транспорта и повышение комфорта пассажиров. Реализация мероприятий ведется под личным контролем мэра города Сергея Надсадина.

Транспортной реформе посвящен раздел на сайте администрации города, где собрана актуальная информация об изменениях.

Елена СИТНОВА.