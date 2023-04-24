Комфорт по сторонам горизонта. Анивчане подают хороший пример в заботе о досуге детей и родителей

Жители восточной части Анивы давно поглядывали с легкой завистью на проживающих на юге и западе города – там рядом с кварталами появились современные и удобные пространства, где взрослым можно отдохнуть с детьми. Для малышей есть отдельно огороженные площадки, для тех, кто постарше, отведены места для подвижных игр. Такие вот рядом с жилыми домами оазисы, в которых можно укрыться от повседневной суеты. Неспешно прогуляться с коляской, не переживая, что ненароком можешь попасть под колеса проезжающего транспорта.

Идея с востока

Поэтому «восточные» анивчане не раз обращались в мэрию с просьбой обустроить им подобную территорию. Озвучивали свое пожелание губернатору области. И так вот в рамках общей концепции благоустройства райцентра совместно с властями набросали эскиз нового общественного пространства. Место его расположения – между детским садом «Сказка» и жилыми домами № 8 и № 10 по улице Ленина, № 23 по улице Пудова, № 3 и № 5 по улице Калинина. Площадь территории немаленькая – 2 тыс. 600 кв. м.

Там планируется обустроить детскую площадку для игр, а также площадку с уличными тренажерами для тех, кто постарше. По периметру будут места для отдыха с лавочками, декоративные кустарники и деревья, рассказал куратор проекта Вячеслав Ларин, ведущий консультант департамента жилищно-коммунального и дорожного хозяйства анивской администрации. Между дворами задумано проложить удобные пешеходные дорожки. Все это станет возможным, если проект победит в голосовании по национальному проекту «Жилье и городская среда», инициированному главой нашего государства.

– Отдать свой голос можно на сайте 65.gorodsreda.ru, польза от реализации этой идеи будет несомненна, – убежден Вячеслав Ларин, – ведь обустроенное пространство в восточной части Анивы позволит организовать досуг не только детей, но и взрослых. В прилегающих к будущей площадке домах проживает около тысячи человек, и новая территория отдыха будет всегда востребована. Что немаловажно – заботу о ней возьмет на себя подведомственное администрации учреждение, а значит, будет кому следить за состоянием сооружений, вести очистку площадок и пр.

На бойком месте

Другой объект, выдвинутый на голосование в Анивском районе, расположен в селе Троицкое. Это детская площадка с уютной зоной отдыха. Ее предлагают разместить в центре населенного пункта, на весьма проходимом месте – возле площади перед Домом культуры. Сейчас там находится пустырь площадью 1 800 кв. м. Сельчане вместе с властями сошлись во мнении – нужна хорошая территория для досуга. В прошедшем году подготовили необходимую документацию.

Проект также участвовал в голосовании, набрал немало сторонников, рассказал Вячеслав Ларин. Но с небольшим отрывом победила другая идея – обустройство стелы на въезде в Аниву со стороны села Воскресенское. Работы начнутся в первых числах мая, их стоимость – свыше 20 млн рублей. Подрядчик – компания «Артстрой», победившая на аукционе и заключившая муниципальный контракт.

А троицкий проект в нынешнем году снова решили предложить на конкурс.

Согласно планам, на нынешнем пустыре обустроят огороженную детскую спортивно-игровую площадку с канатами и сетками, где можно развивать силу и ловкость. Не забыты и взрослые – для них отводится комфортное место отдыха.

Дополнительный плюс – рядом находятся почта и МФЦ. Комфорта территории придадут новые зеленые насаждения. Какие именно – окончательное решение примут местные жители.

Современная детская площадка в Троицком может добавить новых красок в архитектурную картину пространства в центре села.

Волонтерский эффект

Проекты и эскизы не догма. Чтобы они превратились в комфортные, по-настоящему притягательные территории, очень важно будет услышать дополнения и замечания анивчан и жителей Троицкого. Поэтому после окончания голосования все неравнодушные граждане смогут высказать свои пожелания.

Большую помощь в сборе голосов окажут волонтеры. Они расскажут обо всех подробностях, покажут эскизы. А если у человека нет возможности проголосовать со своего компьютера или мобильного устройства, добровольцы занесут голос в свой планшет. В Анивском районе 20 волонтеров.

– Это в основном подростки, – отметил Вячеслав Ларин, – подавляющему большинству участников районной команды недавно исполнилось 14 лет.

– Вообще, все выгоды волонтерства нематериальные, но конвертируются в пользу. Например, школьники, проявляя общественную активность, получают баллы, которые могут быть учтены в их пользу при поступлении в вузы. Некоторые предприятия и учреждения области учитывают волонтерскую нагрузку сотрудника, принимая решение, например, о премии. И это правильно. А вот для серебряных волонтеров участие в проекте ценно в первую очередь тем, что они получают возможность общаться с людьми. И вообще: наши старшие добровольцы – люди особой натуры и закалки. Они впереди всех, потому что молоды душой.

Владимир ПАВЛОВ.

Эскизы и фото с сайта 65.gorodsreda.ru

Кстати

Задумка, победившая в рамках проекта «Жилье и городская среда» в прошлом году, представляет из себя стелу, основание которой выполнено в форме изгиба устья реки Лютоги при впадении ее в залив Анива. По периметру расположатся дома из перфорированного металла, на которых изображены обитатели моря. Венчают все чайка – символ города и объемные буквы с названием райцентра. Композицию по периметру украсят деревья и кустарники, по всей площади – около 1 тысячи кв. м – появятся лавочки для отдыха, урны и уличные фонари. Предусмотрена также автостоянка и модульный туалет.