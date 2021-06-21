По три хвоста

Любительское рыболовство горбуши с использованием удебных орудий вылова и ставных сетей в морской акватории подзон Западно-Сахалинская, Восточно-Сахалинская разрешается с 1 июня по 31 августа, в зонах Южно-Курильская и Северо-Курильская – с 15 июня по 30 сентября, сообщает пресс-служба регионального министерства по рыболовству. Суточный лимит – 3 хвоста на человека. Орудия лова – удебные или ставные сети. Они должны быть пронумерованы и зарегистрированы в установленном порядке в СКТУ.

На рыболовных участках, выделенных для промышленного рыболовства, рыболовам-любителям можно ловить горбушу с согласия юридических лиц или ИП, с которыми заключены договоры пользования этими участками.

На 24 июня 2021 года в Юж­но-Сахалинске запланировано совещание с участием заместителя руководителя Росрыболовства Павла Савчука, на котором в числе иных будет обсуждаться и этот вопрос.

Ирина Новикова.