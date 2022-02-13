По утрам Венера особенно яркая. Спешите видеть!

В утреннее время, перед самым рассветом, если на небосводе нет облачности, в юго-восточном секторе можно видеть яркую одинокую «звездочку». Она сразу обращает на себя внимание, как говорится, не промахнешься. На самом деле это не звезда, а планета с красивым названием Венера.

Суперстар на небосклоне

Наблюдатели из разных стран давно обратили внимание на то, что эта «утренняя звезда» в определенные периоды становится особенно яркой и крупной, ее можно спокойно рассматривать невооруженным глазом. Начиная с 8 февраля яркость Венеры максимальна. По расчетам ученых, в этот период планета будет выглядеть ярче Полярной звезды в 576 раз. Так будет до наступления марта, после чего небесное светило заметно потускнеет. Следующий пик яркости наступит лишь через три года, так что спешите видеть!

Удивительная планета, вторая по порядку в Солнечной системе, издревле привлекала к себе внимание звездочетов. Древние греки довольно долгое время считали, что утренняя и вечерняя Венера – это разные планеты, у них были разные имена. Но впоследствии ошибку поправили. У астрологов имеется свой взгляд на Венеру. Они, например, считают, что древнеримская богиня любви, чье имя носит небесное тело, покровительствует браку, поэтому супружеские пары, образованные в феврале, особенно удачны. Счастье супругов будет долгим и крепким.

Впереди два значительных события, которые желательно не упустить: 13 февраля жители Земли смогут наблюдать видимое «слияние» Венеры и Марса, а 27 февраля — Луны и Венеры. Лишь бы облачность не испортила эти космические шоу!

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Венера у разных народов называлась по-разному. Арабы называли ее Зухра — «блестящая»; казахи — Тул катын – «сварливая баба»; башкиры – Энер Йондозо «вечерняя звезда»; туркмены – Чобан йылдызы — «пастушья звезда».

Продолжительность года на Венере – без малого 225 земных суток. Вокруг своей оси планета оборачивается, по земным меркам, очень долго – 243 суток. Причем вращение происходит, в сравнении с Землей, в противоположном направлении.

Исследователи насчитали на поверхности планеты более 1600 вулканов, большинство из них – потухшие. Некоторые напоминают плоские блины диаметром до 25 километров – эти «печеньки» образовала когда-то вязкая лава. Другие же – вообще нигде, кроме Венеры не встречались, ученые назвали их арахноидами, от греческого названия паукообразных. Гигантские концентрические овалы, образованные в результате вулканической деятельности, связаны сетью разломов. При виде сверху, с космического зонда, такой рисунок напоминает густую паутину. Московский планетарий разместил на своем сайте множество интересных подробностей и уникальные фотоснимки, полученные в разные годы советскими и американскими исследователями.

Владимир ЯРОСЛАВЦЕВ.

ФОТО с сайта Московского планетария — https://planetarium-moscow.ru/about/news/vulkanizm-na-venere/