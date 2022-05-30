По волнам на «Авангарде»! В середине июня катамаран отправится в свой первый круиз

Судно «МСС Авангард» типа «Сахалинец», построенное в декабре 2021 года в Китае на верфи Ningbo, прибыло в порт Корсаков.

На борту полсотни посадочных мест, современное навигационное оборудование. Организаторы уверяют, что на катамаране созданы комфортные условия для поклонников морских путешествий, включая бар, несколько туалетных модулей с душевыми кабинками и спутниковый интернет.

По словам министра туризма области Артема Лазарева, на первых порах планируется задействовать «МСС Авангард» в акваториях Анивского залива и Татарского пролива. Путешественники смогут полюбоваться видами озера Буссе, мыса Мраморный и маяка Анива. Другое направление – экскурсии к мысам Коврижка и Крильон. Третье направление – тур из Невельска к острову Монерон.

Судно имеет принципиально важную особенность: оно способно причаливать и высаживать пассажиров по трапу даже на необорудованный берег, а затем вновь принимать их на борт.

В министерстве туризма сообщили, что до 1 июня будет опубликовано точное расписание рейсов и цены.

Туры из Корсакова к маяку Анива, мысу Мраморный и озеру Буссе планируется осуществлять шесть дней в неделю. Маршрут из Корсакова к мысам Коврижка и Крильон – один раз в неделю.

Морские экскурсии на прогулочном судне совместными усилиями организуют правительство области, региональные министерства туризма и транспорта и ООО «Морспецсервис».

Ранее «Советский Сахалин» сообщал о планах региональных властей по развитию островного флота. В частности, для обеспечения морских туристических маршрутов было решено использовать многоцелевой скоростной катамаран типа «Сахалинец». Количество таких судов для нужд региона и их техническую оснащенность определят с учетом фактической востребованности участниками рынка.

Приводились технические характеристики катамарана: длина 33 метра, осадка 2,5 метра, скорость 15 узлов, это примерно 28 километров в час.

К слову, катамараны перспективны и для развития пассажирских перевозок. На одном из совещаний при губернаторе озвучивались планы по использованию таких многоцелевых скоростных судов типов «Сахалин» и «Сахалинец» для плавания не только в прибрежной зоне, но и на протяженных маршрутах. Например, между Северо-Курильском и Петро­павловском-Кам­чат­ским или между островами Кунашир и Шикотан.

С 15 июня компания «Морспецсервис» через тур­операторов приступит к реализации путевок на «МСС Авангард». Уже сейчас можно оставлять заявки на круизы, а с 1 июня – оплатить заранее выбранные места.

Заявки принимают в виде текстовых сообщений, отправленных с помощью сервиса WhatsApp на номер 8-914-751-04-90, либо по электронной почте на адрес services@morspecservice.ru.

Николай ПИТЕРСКИЙ.