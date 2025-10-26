Победа и поражение «Сахалина».  В Южно-Сахалинске проходят матчи чемпионата России по волейболу среди женских команд в высшей лиге А

После дня отдыха в учебно-тренировочном центре «Восток» возобновились матчи второго тура чемпионата России по волейболу среди женских команд в высшей лиге А.

В минувшие выходные для островной дружины оба матча сложились не просто. Впервые в этом чемпионата «Сахалин» выиграл со счетом 3:1. Более того, в воскресенье островитянки проиграли. Обо всем по порядку.

Первыми на площадку 25 октября вышли «Северянка» (Череповец) и «Амурские Тигрицы» (Хабаровский край). Дебютную партию встречи «Тигрицы» выигрывают со счетом 25:18.

Столь агрессивное начало хабаровчанок довольно сильно, в спортивном плане, разозлило их соперниц, и в следующих сетах «Северянка» не дала ни малейшего шанса «Тигрицам» на общую победу в матче — 25:21, 25:20, 25:20 и 3:1 в пользу команды из Череповца.

Поединок «Локомотив-2» (Калининградская область) — «Сахалин» начался просто удручающе для хозяек площадки. Железнодорожницы повели 3:0. Однако эйфория соперниц длилась недолго, и вот на табло 3:4 в пользу островитянок. Дальше пошли волейбольные качели — 5:5, 6:5, 6:7, 7:8, 9:8, 9:11.

При счете 11:13 железнодорожницы потеряли свою игру и сахалинки ушли в отрыв 12:18, 14:20. Концовка сета прошла в упорной борьбе. У «Локо», что называется, открывается второе дыхание, и команда сокращает счет до минимума — 21:23, 22:24.

Однако «Сахалин» не позволяет соперницам добиться желаемого и завершает сет в свою пользу — 22:25 и 0:1.

Начало второй партии было за островитянками — 0:2, 2:3. Дальше волейболистки «Сахалина» стали на порядок больше совершать невынужденных ошибок и хуже справлялись с приемом мяча.

Как результат — калининградки уверенно выходят вперед 6:5, 8:5, 9:6. На протяжении всей партии островитянки были в роли догоняющих — 9:8, 15:12, 15:14, 20:16, 20:18, 24:23. Подопечные Олега Ляпугина при своих болельщиках сдаваться не собирались, но все их усилия спасти сет успехом не увенчались. 25:23, первая проигранная партия в чемпионате.

В перерыве «Сахалин» смог довольно быстро сделать правильные выводы после осечки во втором сете и в третьем вернул должок — 10:25 и 1:2 в матче.

В четвертой партии железнодорожницы взялись за дело с первых розыгрышей. Команда горела желанием забрать у лидера чемпионата не только еще один сет, а может даже нанести первое поражение.

Калининградки так разогнали свой локомотив, что казалось остановить их будет просто невозможно — 3:1, 4:2, 6:3, 8:3. Наступать второй раз на те же «грабли», когда догонялки во втором сете не увенчались успехом, «Сахалин» не собирался и постепенно стал сокращать разрыв в счете — 8:6, 9:8, 11:11. Выйдя вперед впервые в этой партии 12:13, наши девушки не позволили «Локо» больше доминировать на площадке — 12:16, 15:18, 16:19, 16:25 и 1:3 в матче. Седьмая виктория в чемпионате.

Вчера открывали соревнования «Амурские Тигрицы» и «Локомотив-2». В первом поединке на островной земле команда из Калининграда в упорной борьбе выгрызла победу у хабаровчанок со счетом 3:2.

Понятно было желание «Тигриц» взять реванш в этот вечер. И они смогли добиться желаемого. Первые два сета прошли в равной борьбе. В концовке этих партий хабаровчанки допускали меньше ошибок и по праву завершали их в свою пользу — 25:19, 25:21.

В третьем сете «Локо» просто уничтожил своих соперниц 10:25 и вернул интригу в матче. После такого глубокого «нокаута» не каждая волейбольная дружина способна «вернуться» в игру. Однако, «Тигрицы» в четвертом сете, с первых розыгрышей поведя в счете, не оставили своим соперницам ни малейшего шанса на то, чтобы перевернуть матч и довести игру до тай-брейка — 25:11 и 3:1. Убедительный реванш за поражение в первой встрече.

Самым ожидаемым в этот вечер был поединок «Северянка» — «Сахалин». И вновь в учебно-тренировочном центре «Восток» на трибунах был аншлаг.

С первых розыгрышей на площадке завязались упорная борьба за каждое очко. «Сахалин» постоянно впереди — 2:3, 4:6, 4:8. Постепенно «Северянка» входит в игру и на табло горит 7:8, 9:9, 12:10. Дальше только хуже складывалась игра для островитянок — 16:12. Наши девушки не могли пробить блок соперниц, те в свою очередь отлично играли в атаке и тащили порой просто «мертвые» мячи. И все же сахалинки смогли не только сравнять счет в сете 17:17, но и завершить его в свою пользу 20:25.

В начале второй партии «Сахалин» просто снес дружину из Череповца, поведя в счете 3:10, 4:11. После этого островитянки забуксовали и соперницы постепенно стали догонять беглянок — 8:12, 11:12. Выйдя вперед 13:12, «Северянка» порой «позволяла» сахалинкам сокращать счет до минимального — 16:15, 18:17, 21:20. В концовке сета «Сахалин» выходит вперед 21:22. Появилась надежда, что наши девушки дожмут соперниц. Увы. 25:23 и 1:1.

Третий сет получился очень нервным. Наши девушки полностью потеряли свою игру. Мяч, в прямом смысле слова, валился у них из рук. Дружина из Череповца постоянно вела в счете — 9:6, 12:8, 16:10,19:10. Итог партии — 25:17 и 2:1.

В четвертом сете наши девушки искали положительные эмоции и старались выровнять игру, но в нужные моменты не справлялись с приемом и атакой. И все же им удалось возродить надежду на успех в матче. Уступая 7:5, 8:7, островитянки выходят вперед 10:12.

Во время тайм-аута главный тренер «Северянок» Вадим Панков нашел нужные слова для своих подопечных и «потушил панику» в команде. Результат не заставил себя долго ждать. Вначале команда из Череповца сравняла счет 12:12, а затем понеслась к победе — 15:12, 18:14,23:17, 25:19 и 3:1 в матче.

На однодневный перерыв «Сахалин» ушел в качестве лидера чемпионата. В активе у команды 21 очко. У «Северянки» на очко меньше. Смогут ли наши девушки пополнить свою копилку новыми очками в матчах с «Амурскими Тигрицами»? Ответ на это вопрос мы получим 28 и 29 октября.

В этот день состоятся поединки с хабаровчанками. Наши предстоящие соперницы занимают седьмую строчку в турнирной таблице. В восьми встречах они одержали четыре победы и столько же раз испытали горечь поражения. Начало матчей в 19.00. Поединки пройдут на площадке учебно- тренировочного центра «Восток».

Игорь КАРПУК.

Фото и видео автора.

По теме: