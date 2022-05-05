Победа. Великая сила заложена в этом слове. А что является ее символом для вас?

Исследователи развлекательной социальной сети «Фотострана» опросили 25 000 россиян и выяснили, с чем у них ассоциируется победа в Великой Отечественной войне.

У 27% респондентов 9 мая ассоциируется с парадом на Красной площади.

23% респондентов отмечают, что к 9 мая запасаются георгиевскими ленточками.

19% опрошенных символизируют День Победы с движением «Бессмертный полк».

17% считают символами Победы Вечный огонь и воинские мемориалы.

Оставшиеся респонденты называют символами Победы всеми любимую песню «Катюша», красные гвоздики, праздничный салют и знамя, которое советские солдаты водрузили над Рейхстагом в 1945 году.

В результате опроса исследователи выяснили, что у каждого россиянина Великая Победа ассоциируется с различными символами, но всех их объединяет одно — гордость за подвиги тех, кто дал нам возможность жить мирной жизнью.