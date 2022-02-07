Победитель в своем классе. Паром «Адмирал Невельской» признан лучшим в мире

Австралийское морс­кое издательство Baird Maritime Awards ежегодно составляет свой рейтинг новых судов в различных номинациях. По итогам 2021 года эксперты рассматривали три сотни судов – кандидатов в победители. В номинации «лучшее грузопассажирское судно ледового класса» – «Адмирал Невельской».

Как уже сообщалось, судно построено на Невском судостроительно-судоремонтном заводе по заказу «Сахалинлизингфлота». «Адмирал» – головное судно проекта PV22, разработанного Морским инженерным бюро.

По достоинству оценены его высокая ледопроходимость и маневренность. Это притом, что вместимость – 895 кубических метров, что значительно больше, чем у «одноклассников». Мало того, «Адмирал Невельской» может перевозить 24 контейнера, включая восемь рефрижераторных и шесть легковых автомобилей.

С апреля 2021 года судно работает на линии между Сахалином и Курильскими островами. Перевозит полторы сотни пассажиров за рейс, а также генеральные грузы, контейнеры и автомобили.

Николай ПИТЕРСКИЙ.