Победителей премии губернатора «Сахалинский маяк» наградили в Александровске-Сахалинском

Сегодня победителей и лауреатов областного конкурса чествовали в Александровске-Сахалинском. Председатель регионального правительства Алексей Белик поблагодарил активистов и вручил статуэтки в форме маяка.

– «Сахалинский маяк» объединил людей, кто активно участвует в общественной жизни, кто стремится сделать жизнь на островах лучше. Вами гордится вся Сахалинская область! Хочу пожелать вам самого доброго и светлого. Не останавливайтесь на достигнутом и в полной мере используйте свой потенциал на благо родного региона и своих земляков, – сказал Алексей Белик.

Награды получили заведующая Арковской модельной сельской библиотекой Ирина Шурыгина, организатор молодежных мероприятий и активист волонтерского движения Евгений Лавицкий, а также выдающаяся мама Валентина Заруднева. Она достойно воспитала 26 детей, из которых четверо кровных, остальные – приемные.

Премия губернатора «Сахалинский маяк-2020» объединила людей самых разных профессий – учителей и предпринимателей, врачей и спортсменов, волонтеров и благотворителей, социальных работников и молодежных активистов. В проекте года участвовали не только жители, но и предприятия, общественные организации, государственные учреждения. Всего по результатам голосования определены 59 победителей конкурса и 119 лауреатов.

Из-за пандемии масштабную церемонию награждения провести не удалось – итоги подвели на праздничном онлайн-концерте. Поэтому принято решение – чествовать победителей во время визитов в районы губернатора и руководителей областного правительства.

В Александровске-Сахалинском также поощрили благодарственными письмами активистов Всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе. Во время борьбы с пандемией волонтеры бескорыстно оказывали помощь тем, кто в ней нуждался, сообщает пресс-служба регионального правительства.