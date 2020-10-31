Победители! Юбилейная акция «Советского Сахалина»

САВУШКИН Степан Аверьянович. Родился 25 февраля 1917 года в селе Большая Белозерка (ныне город Каменка-Днепровская) Запорожской области (Украина) в семье крестьянина. По окончании 7-ми классов школы работал в колхозе.

В 1938 году призван в Красную Армию. В 1940-м окончил Омское военное училище. В 1943-м направлен на службу в Петропавловск-Камчатский командиром взвода. Накануне проведения Курильской десантной операции был назначен командиром роты автоматчиков, которая вошла в состав десантного отряда, сообщается на сайте Сахалинской областной детской библиотеки.

На рассвете 18 августа 1945 года старший лейтенант Степан Савушкин во главе роты автоматчиков высадился на острове Шумшу в составе передового отряда. Он оказался одним из первых офицеров, достигших берега. Сориентировавшись в обстановке, старший лейтенант собрал разрозненные группы десантников и повел их в глубь острова. Они были встречены огнем японских пулеметов, появились первые танки. Савушкин приказал открыть огонь из противотанковых орудий. Бойцам показалось, что атака отбита, но танки снова устремились на десантников. Савушкин заметил, что в рядах бойцов возникло замешательство. И когда до переднего танка оставались считанные метры, он рванулся и метнул под гусеницы гранату. Танк заглох. Воодушевленные примером своего командира, десантники вступили в единоборство с остальными машинами.

«Выбить самураев с высоты!» – раздалась команда старшего лейтенанта. Он снова впереди. До горы оставалось несколько метров, когда бойцы увидели в руках Савушкина красный флаг. И вдруг две пулеметные очереди пробили грудь командира, он упал, флаг подхватили бойцы. Они водрузили алое полотнище на высоте 165. Тогда, на высоте, командир был еще жив. Бойцы бережно перенесли его в полевой госпиталь. Оттуда он был доставлен в плавучий госпиталь, где и скончался, не приходя в сознание.

За исключительное мужество и героизм старшему лейтенанту Степану Савушкину 8 сентября 1945 года было присвоено звание Героя Советского Союза посмертно.

Похоронен в Северо-Курильске. В 1952 году в этом городе в честь героя был установлен бетонный памятник высотой 4,2 метра. На лицевой стороне памятника закреплена плита с надписью «Герою Советского Союза старшему лейтенанту Савушкину Степану Аверьяновичу, отдавшему жизнь за Родину 18 августа 1945 г.». Во время цунами (1952 год) памятник чудом уцелел. Уважаемые читатели!

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