Победители! Юбилейная акция «Советского Сахалина»

ПУРКАЕВ Максим Алексеевич, советский военачальник, полководец Великой Отечественной войны, командовал 2-м Дальневосточным фронтом, войска которого освобождали Южный Сахалин и Курильские острова от японских милитаристов в августе 1945-го, генерал армии.

Родился 14 августа 1894 г. в Симбирской губернии, в семье сельского плотника. В сентябре 1915-го призван в Русскую императорскую армию. Окончил Саратовскую школу прапорщиков. После Февральской революции 1917 года выбран в полковой солдатский комитет 164-го стрелкового полка в Сарапуле. Вел революционную агитацию среди солдат. Участвовал в первой мировой войне.

В июле 1918 добровольно вступил в РККА. Был командиром роты, батальона, полка. Сражался на Восточном, Южном и Западном фронтах. В 1920-м воевал на польском фронте.

После гражданской занимал должности командира батальона и полка разных дивизий. Учился на высших курсах «Выстрел», в военной академии имени М. В. Фрунзе.

В апреле 1938-го назначен начальником штаба Белорусского военного округа. С августа 1939-го по февраль 1940-го – военный атташе при полпредстве СССР в Германии. После опять возглавил штаб Белорусского военного округа, с июля 1940-го – начальник штаба Киевского Особого военного округа.

С началом Великой Отечественной войны – начальник штаба Юго-Западного фронта. Участник первых оборонительных сражений на Украине. С ноября 1941 года – командующий 60-й резервной армией, в декабре переименованной в 3-ю ударную армию. Тогда же генералу Пуркаеву были поручены Ставкой две важнейшие задачи. Первая – подготовка к переброске семи дивизий 60-й резервной армии на Горьковскую оборонительную линию в тылу Московской зоны обороны. Вторая – военный парад в Куйбышеве, командующим которого Пуркаев был назначен. Необходимо было провести торжественное шествие войск и пролет авиации перед всеми аккредитованными в СССР иностранными дипломатами, представителями посольств и миссий, эвакуированными в «запасную столицу» из Москвы. Этот парад должен был стать демонстрацией военной мощи Советского Союза как союзникам, так и потенциальным противникам, еще не вступившим в войну.

Во главе 60-й резервной армии участвовал в Торопецко-Холмской и Демянской операциях.

С 26 августа 1942-го по 25 апреля 1943-го – командующий Калининским фронтом. На этом посту провел Ржевско-Сычевскую операцию, операцию «Марс», Великолукскую операцию, Ржевско-Вяземскую операцию.

С 25 апреля 1943-го по 4 августа 1945-го – командующий Дальневосточным фронтом. С 5 августа 1945-го по 1 октября 1945 года – командующий 2-м Дальневосточным фронтом. За более чем два года службы на Дальнем Востоке приложил огромные усилия для подготовки войск к боевым действиям против японской Квантунской армии, а во время советско-японской войны в августе 1945 года фронт под его командованием успешно провел Сунгарийскую операцию и освободил Южный Сахалин и Курильские острова от японских милитаристов.

С сентября 1945 года – командующий войсками Дальневосточного военного округа. Затем – начальник штаба, первый заместитель Главнокомандующего советскими войсками на Дальнем Востоке. С июля 1952 года – начальник управления высших военно-учебных заведений военного министерства СССР.

Депутат Верховного Совета СССР 2 созыва (1946 – 1950).

Умер 1 января 1953 года. Похоронен на Новодевичьем кладбище Москвы.

Именем Максима Пуркаева названа одна из улиц Южно-Сахалинска.

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