Победители! Юбилейная акция «Советского Сахалина»

СИГОВ Василий Иванович – командир экипажа самоходной баржи № 1 отряда высадочных средств Камчатской военной флотилии Тихоокеанского флота, старшина 1-й статьи.

Родился 22 июня 1919 года в Омской области в крестьянской семье. Окончил 4 класса, работал в колхозе. В 16 лет по комсомольской путевке уехал на Камчатку, где с 1935 года трудился мотористом катера на Камчатских рыбных промыслах. В Красной Армии служил в 1939 – 1943 годах в зенитных частях на Дальнем Востоке. В 1943-м уволен для работы в Петропавловск-Камчатском порту на монтаже судов и строительстве порта, сообщается на сайте «Герои страны».

В 1945 году призван в Военно-Морской флот. Участвовал в операции по доставке переданных США по ленд-лизу десантных судов с Аляски на Камчатку.

Командир экипажа самоходной баржи № 1 отряда высадочных средств (Камчатская военная флотилия, Тихоокеанский флот) старшина 1-й статьи Василий Сигов особо отличился в августе 1945 года в ходе Курильской десантной операции.

В состав сил советского десанта 18 августа 1945 года на остров Шумшу входили три самоходные баржи. В баржу № 1, которой командовал старшина 1-й статьи Василий Сигов, в ходе боя попали четыре японских снаряда. Судно охватило пламя, создалась реальная угроза взрыва находившихся на нем боеприпасов. Командир экипажа был дважды ранен, потерял много крови. Пожар потушили, и Сигов трое суток продолжал руководить доставкой на остров Шумшу советских десантников, артиллерии и боеприпасов. Только после окончательной капитуляции японцев на Шумшу 23 августа Сигов согласился отправиться в госпиталь.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 сентября 1945 года за мужество и героизм, проявленные в борьбе с японскими милитаристами, старшине 1-й статьи В. Сигову присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». Механик баржи № 1 И. Киселёв и член экипажа краснофлотец И. Крюков были награждены орденами Отечественной войны 1-й степени и Ленина соответственно.

В 1946 году Василий Сигов демобилизован. Работал в Петропавловском порту. С 1954 года долгое время жил в городе Долинске Сахалинской области, где работал на молочно-пищевом комбинате машинистом компрессорной установки. В 1980-х годах выехал в город Горький (ныне Нижний Новгород), затем в город Чистополь (Татарская АССР). В 1985-м награжден орденом Отечественной войны 1-й степени. Скончался 27 января 1987 года.

Бюст героя установлен на площади Славы в Южно-Сахалинске.

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