Победители! Юбилейная акция «Советского Сахалина»

Небыловский Игорь Иеронимович, юнга Тихоокеанского флота, участник освобождения Южного Сахалина и Курильских островов от японских милитаристов.

Родился в марте 1929 года в Спасске-Дальнем. В 1937-м переехал с семьей во Владивосток. Работал на конфетной фабрике.

С началом Великой Отечественной попытался убежать на войну. Просто сел в поезд и поехал, никому ничего не сказав. На второй станции его сняли и вернули домой, рассказывал ветеран в альманахе «Победители». Стал работать на заводе «Металлист». Вместе с мамой участвовал в оборонных работах: таскали камни, копали противотанковые рвы.

В 1944-м закончил школу юнг на базе Тихоокеанского флота, получил звание «матрос 2-го класса» и направление на судно «Новороссийск» американской постройки, водоизмещением 14 тыс. тонн. Оно было вооружено артиллерийскими орудиями, пулеметами и аппаратами для сбрасывания глубинных бомб.

В 1945-м на судне перевозили военные грузы. В августе с десантом и в сопровождении эсминцев «Новороссийск» направился на Хоккайдо. Но на полпути корабли развернули на Сахалин, в порт Маока (Холмск). Подошли вторым эшелоном, но попали в самое пекло, война была в разгаре.

Затем «Новороссийск» ходил в Корею, в порты Расин, Сейсин и Гёнзан. В Сейсине экипаж принял участие в бою. Вел огонь из орудий и пулеметов с борта судна. Молодежь воевала наравне со старшими членами команды. Преодолеть страх помогала искренняя ненависть к противнику.

В конце войны «Новороссийск» огнем своих орудий помог советскому десанту разоружить несдавшихся японцев на одном из Курильских островов. Затем доставил 2 тыс. пленных на Сахалин.

В 1947-м Игорь Небыловский демобилизовался, в канун 1950-го приехал в Холмск, к матери. Окончил 10 классов, затем Дальневосточное высшее инженерное морское училище. Работал в Холмском торговом порту, на судоремзаводе, на базе управления морского рыболовного и зверобойного флота, на жестянобаночной фабрике, в депо. Ушел на пенсию в 1996-м.

Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.».