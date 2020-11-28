Победители! Юбилейная акция «Советского Сахалина»

ТЕЛЬНОВ Иван Никитович, командир разведывательного отряда Тихоокеанского флота в морском пункте связи № 2 (подразделение дислоцировалось на Сахалине, в Пильво), капитан.
Родился в 1912 году в Томской губернии (ныне это часть Новосибирской области). В 1928-м семья переехала в Новосибирск. Иван вместе с отцом работал на кожевенно-сырьевой базе. Учился в техникуме, затем окончил авиационное училище.
С первых дней Великой Отечественной воевал в морской авиации, стал командиром звена. После тяжелого ранения врачи запретили ему летать. Тельнов писал рапорты с просьбой направить его на фронт. В 1944-м получил назначение в морскую пехоту, на Северный Сахалин.
В августе 1945-го капитан Иван Тельнов отличился при уничтожении японского поста Кире. Описание его последнего боя есть в Углегорском краеведческом музее и альманахе «Победители».
Пост Кире был в 12 – 15 км от берега моря. Японцы превратили его в крепость. Перед началом боевых действий группа пограничников, где находился Иван Тельнов, перешла границу и разведала местность. Капитан пометил на планшете основные ориентиры. Вернувшись, передали разведданные командованию.
В ходе основной наступательной операции отряд Тельнова разделился на две группы. Одна отвлекала противника на себя, другая, просочившись в тыл, громила склады с боеприпасами. Капитан был все время впереди. В решающий момент повел бойцов на штурм вражеских позиций. На подступах к посту командира сразила пулеметная очередь. Но атака не захлебнулась. Сержант Вороной подполз к казарме, где засели пулеметчики, и подорвал их гранатами. Пост Кире пал.
Тельнов получил 11 пулевых ранений и по дороге в медсанбат скончался. Его с воинскими почестями похоронили в Александровске. А поселок, который он штурмовал, люди назвали Возвращением.
Иван Тельнов награжден медалью «За боевые заслуги» и посмертно – орденом Красной Звезды. Его именем названы село в Углегорском районе и река.
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