Победители! Юбилейная акция «Советского Сахалина»

Хмелинина Ольга Васильевна, участник трудового фронта на Сахалине.

Родилась в 1924 году в Кировской области. Еще до войны семья перебралась на Сахалин.

В 1941-м Ольге пришла повестка из Тымовского военкомата. Но на фронт 17-летнюю девушку не взяли – в большой семье она была старшая, отец воевал, мать болела.

Устроилась работать в войсковую часть, в ремонтную пошивочную мастерскую. Всю войну приводила в порядок одежду солдат и офицеров. Женщины старые брюки утепляли, шубы подшивали, делали заплаты. Старались на совесть, все было как новенькое. Шубы и тулупы несли люди – все для армии. Труд был ручной, без станков. «Одна из особенностей того времени, – отмечала Ольга Хмелинина в альманахе «Победители», – люди жили дружно, гражданские и военные».

Когда началась война с Японией, танки перемесили всю дорогу. Чтобы восстановить ее для прохода войск, жителей бросили на постройку дороги. Провели ее от Тымовского до Онор за 10 дней.

После разгрома Японии Ольгу и других девушек отправили на сельхозработы. Пленные японцы копали картошку, а сахалинки грузили ее на «Студебекер» и увозили. За рулем тоже была девушка. Работали сутками, спали одетыми с сухарями под головой.

Однажды был случай, вспоминает Ольга Хмелинина. Один из пленных, высокий и упитанный японец, на чистом русском говорит девчатам: «Наши женщины не работают, наши женщины воспитывают детей!». А Катя Ярцева не растерялась и ответила: «А мы работаем, детей воспитываем и вас бьем!». После этого японец попросил хлеба. Клава Корбозова побежала в палатку и принесли ему полбулки хлеба.

В послевоенные годы Ольга Васильевна продолжала работать портной в войсковых частях Сахалина. Уважаемые читатели!

В связи с 75-й годовщиной победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов над германским фашизмом и 75-летием победы над милитаристской Японией мы с благодарностью вспоминаем ветеранов фронта и тыла, блокадников, детей войны.

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