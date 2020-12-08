Победители! Юбилейная акция «Советского Сахалина»

БЕСПАЛОВ Михаил Гаврилович, капитан I ранга, участник советско-японской войны, умело руководил высадкой морского десанта.
Родился в 1917-м в Сумской области Украины. В военно-морском флоте с 1931-го. Участвовал в боях с японскими милитаристами у озера Хасан. С 1938 года командовал сторожевым кораблем «Зарница», затем сторожевым кораблем «Метель», сообщается в альманахе «Победители».
Летом 1945 года возглавил переход 10 кораблей с военно-морской базы США Колд-Бэй на Аляске во Владивосток.
В августе 1945-го командир 1-й бригады сторожевых кораблей капитан 3-го ранга Беспалов М. Г. отличился в десантной операции по овладению корейским морским портом Сейсин, активно поддерживая атаку десанта огнем корабельной артиллерии.
Бригада сторожевых кораблей Беспалова М. Г. принимала участие в высадке советских десантов на Сахалин и Курильские острова. Фрегаты ЭК-2 и ЭК-9 перебрасывали десанты из Владивостока в порт Маока (Холмск).
За умелое командование группой кораблей при высадке морского десанта капитану 3-го ранга Михаилу Гавриловичу Беспалову 14 сентября 1945 года присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».
После войны М. Г. Беспалов продолжил службу в ВМФ. Преподавал в Военной академии Генерального штаба. Умер в 1973 г. в Москве.
В связи с 75-й годовщиной победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов над германским фашизмом и 75-летием победы над милитаристской Японией мы с благодарностью вспоминаем ветеранов фронта и тыла, блокадников, детей войны.
Редакция газеты «Советский Сахалин» в год своего 95-летия проводит свой парад победителей.
Для публикации в газете принесите или пришлите в редакцию по электронной или же по обычной почте фотографии участников Южно-Сахалинской или Курильской операций с указанием фамилии, имени, отчества, воинского звания и должности. Сообщите, где победитель воевал или трудился в тылу, есть ли у него награды, кем он стал в мирное время.
Снимки, поступившие в конвертах, редакция вернет после публикации. Не забывайте точно указывать свой почтовый адрес с индексом, фамилию отправителя.
Адреса электронной почты: sovsakh@sakhalin.ru, sovsakh-95@yandex.ru.
Почтовый адрес редакции: 693010, г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, 154.