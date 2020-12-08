Победители! Юбилейная акция «Советского Сахалина»

БЕСПАЛОВ Михаил Гаврилович, капитан I ранга, участник советско-японской войны, умело руководил высадкой морского десанта.

Родился в 1917-м в Сумской области Украины. В военно-морском флоте с 1931-го. Участвовал в боях с японскими милитаристами у озера Хасан. С 1938 года командовал сторожевым кораблем «Зарница», затем сторожевым кораблем «Метель», сообщается в альманахе «Победители».

Летом 1945 года возглавил переход 10 кораблей с военно-морской базы США Колд-Бэй на Аляске во Владивосток.

В августе 1945-го командир 1-й бригады сторожевых кораблей капитан 3-го ранга Беспалов М. Г. отличился в десантной операции по овладению корейским морским портом Сейсин, активно поддерживая атаку десанта огнем корабельной артиллерии.

Бригада сторожевых кораблей Беспалова М. Г. принимала участие в высадке советских десантов на Сахалин и Курильские острова. Фрегаты ЭК-2 и ЭК-9 перебрасывали десанты из Владивостока в порт Маока (Холмск).

За умелое командование группой кораблей при высадке морского десанта капитану 3-го ранга Михаилу Гавриловичу Беспалову 14 сентября 1945 года присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

После войны М. Г. Беспалов продолжил службу в ВМФ. Преподавал в Военной академии Генерального штаба. Умер в 1973 г. в Москве.