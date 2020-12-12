Победители! Юбилейная акция «Советского Сахалина»

ЮМАШЕВ Иван Степанович, командующий Тихоокеанским флотом, адмирал, Герой Советского Союза.
Родился в 1895 году в Тбилиси. В 1912-м поступил в Кронштадскую школу юнг.
Служил на Балтийском флоте. Принимал участие в гражданской войне на кораблях Астрахано-Каспийской и Волжско-Каспийской флотилиях, сообщается в альманахе «Победители». Служил на Черноморском флоте, более года командовал им.
С марта 1939-го до января 1947-го был командующим Тихоокеанским флотом. Внес большой вклад в развитие и укрепление флота, строительство военно-морских баз, аэродромов и береговой обороны на Дальнем Востоке. В 1940-м ему присвоено воинское звание вице-адмирала, в 1943-м – адмирала.
В августе – сентябре 1945 года Юмашев И. С. успешно содействовал войскам 1-го и 2-го Дальневосточных фронтов в разгроме Квантунской армии, в освобождении Южного Сахалина и Курильских островов. За умелое руководство флотом получил звание Героя Советского Союза.
С января 1947-го – главнокомандующий Военно-Морскими силами и заместитель министра Вооруженных Сил СССР. С февраля 1950-го – глава военно-морского министерства. Проделал большую работу по оснащению ВМФ новыми кораблями, самолетами, оружием и средствами управления.
Награжден шестью орденами Ленина, тремя орденами Красного Знамени, орденом Красной Звезды, медалями, американским орденом «Легион почета».
Именем адмирала назван большой противолодочный корабль, фрегат, улицы в Севастополе, Владивостоке и Екатеринбурге.
Умер в 1972 году в Санкт-Петербурге.
В связи с 75-й годовщиной победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов над германским фашизмом и 75-летием победы над милитаристской Японией мы с благодарностью вспоминаем ветеранов фронта и тыла, блокадников, детей войны.
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