Победители! Юбилейная акция «Советского Сахалина»

РЕПШ Владимир Васильевич, командир пулеметного отделения 165-го стрелкового полка 79-й стрелковой дивизии, сержант.
Родился в 1925 году в Краснодарском крае. Детство и юность прошли в маленьком сахалинском поселке Судоверфь – сюда в 1935-м по вербовке приехала его мама, она работала на рыбозаводе.
Когда началась война, подросткам пришлось занять рабочие места взрослых мужчин, ушедших на фронт. Владимир трудился в отделении связи, обслуживал радиостанции, затем разнорабочим в засолочном цехе рыбозавода, сообщается в альманахе «Победители».
В 1943-м, в 17 лет, призван в армию. Закончил учебное подразделение. В звании сержанта назначен командиром пулеметного отделения 165-го стрелкового полка 79-й стрелковой дивизии. Служили возле границы, строили земляные укрепления.
В августе 1945-го, с началом боевых действий, отделение Репша при взятии Харамитогского укрепрайона уничтожило огневую точку противника. Но когда бойцы заняли очередной окоп японцев, пулеметчиков накрыла вражеская артиллерия. Все красноармейцы из расчета погибли, а тяжелораненого командира засыпало землей.
Его обнаружили только спустя много часов. Пока лежал в госпитале – война закончилась.
Однако в штабах сержанта Репша уже зачислили в погибшие и наградили медалью «За отвагу»… посмертно.
После выписки из госпиталя вернулся в строй и более семи лет обучал военному делу новобранцев.
Демобилизовавшись, поехал в Краснодарский край, но быстро вернулся на Сахалин, в Поронайск. Работал на цементном заводе токарем. В 1972-м уже с семьей перебрался в Южно-Сахалинск и более 40 лет трудился токарем на тепловозовагоноремонтном заводе.
В 2018 году Владимиру Васильевичу присвоено звание «Почетный гражданин города Южно-Сахалинска».
Умер в мае 2020 года.
В связи с 75-й годовщиной победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов над германским фашизмом и 75-летием победы над милитаристской Японией мы с благодарностью вспоминаем ветеранов фронта и тыла, блокадников, детей войны.
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