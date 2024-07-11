Победные слайсы Василисы Кочкадаевой. В Южно-Сахалинске стартовал четвертый турнир по теннису Кубок ГК «Гидрострой»

В течение пяти дней на теннисные корты городского парка имени Юрия Гагарина, отеля «Санта» и спортивного комплекса «Гидростроя» в одиночных и парных разрядах, а также в миксте, среди мужчин и женщин в категории PRO и любителей, будут выходить 86 спортсменов в возрасте от 18 лет.

За кубок борются спортсмены из Хабаровска, Владивостока, Благовещенска, Комсомольска-на-Амуре, Москвы, Рязани, Минска и Южно-Сахалинска. Турнир проходит по олимпийской системе – на вылет в отдельных разрядах на первой стадии, по круговой в подгруппах.

Организаторы турнира пошли навстречу островным юным дарованиям Максиму Бэ, Василисе Кочкадаевой, Анастасии Ефременковой и Марии Гилевой, допустив их до участия в соревнованиях с опытными, намного старше их теннисистами. Максиму и Анастасии по 17 лет, Василисе не полных 13, а Марии не исполнилось и 12-ти.

Открывали турнир 10 июля на первом корте спортивного комплекса «Гидростроя» Сергей Лысов (Рязань) и Глеб Колышков (Минск). Первый сет не без труда выиграл гость из Рязани – 6:3. Во второй партии началась сумасшедшая болтанка. Инициатива переходила от одного к другому и все же в конце сета гость из Белоруссии смог склонить чашу весов в свою пользу – 7:5.

На тай-брейке теннисисты продолжали демонстрировать прекрасную игру, которая нравилась болельщикам своими отличными затяжными розыгрышами, смэшами, реверсами, слайсами, топспинами. В упорной борьбе победу праздновал со счётом 10:7 и в матче 2:1 Сергей Лысов.

Особое внимание в этот день было приковано к выступлению сахалинской молодежи.

Отличный теннис показал Максим Бэ. В стартовом поединке с Евгением Михайловым (Благовещенск) островитянин продемонстрировал отличную физическую подготовку и интересную агресивную игру. Как результат уверенная победа в двух сетах – 6:1 и 6:0.

Не повезло на старте турнира Марии Гилевой и Анастасии Ефременковой. Обе уступили более опытным и мастеровитым спортсменкам. Мария проиграла кандидату в мастера спорта Дарье Михайловой (Южно-Сахалинск), а Анастасия – гостье из Москвы Варваре Куксиной. Не буду скрывать, за юных сахалинок обидно, но даже болезненные поражения наверняка помогут им в будущем. Нет сомнений, что они обязательно сделают правильные выводы и учтут свои ошибки.

Василиса Кочкадаева прилетела на Сахалин за день до старта турнира. В течении двух месяцев она «путешествовала» на большей земле, где находилась на спортивных сборах и приняла участие в нескольких рейтинговых турнирах. Такой тяжелый график не мог не сказаться на физическом состоянии юной спортсменки. В личной беседе Василиса прямо сказала, что будет стараться в каждом матче бороться за викторию, но и сильно не расстроится, если уступит более сильной и мастеровитой сопернице, так как пока находится не в лучшей спортивной форме.

Начало поединка с Натальей Нечаевой из Владивостока Василиса начала превосходно. У нее все получалось на корте. И, как следствие, она повела в счёте – 4:1. Однако соперница не собиралась сдавать сет без боя. Василиса потеряла инициативу, стала допускать много невынужденных ошибок, отдавать важные розыгрыши. На табло загорелись цифры 4:4. Казалось, соперница дожмет сахалинку, поймав кураж в игре. Однако этого не случилось. Василиса, в прямом смысле слова, выгрызла победу в сете – 6:4.

Во второй партии господствовала гостья из Приморья, выиграв 6:2. Все решалось на тай-брейке. Кочкадаева смогла собраться и победила со счётом 10:5 и 2:1 в матче.

В четвертьфинале в четверг Василиса встретилась с Майей Байковой (Хабаровск). В мае эти соперницы уже играли на открытом турнире на призы ГК «Гидрострой». Тогда в упорной, по спортивному драматичной борьбе победила гостья из Хабаровска. И вот новый поединок опыта и молодости.

Спортсменки подарили болельщикам интересную, полную драматизма игру.

Они выиграли по партии. В третьем решающем сете наша звёздочка уступала со счётом 4:8, но затем собралась и сенсационно победила 10:8 и в матче в целом 2:1.

Полуфинал состоится в пятницу, 12 июля.

Игорь КАРПУК.

Фото автора.

СПРАВКА

Соревнования продлятся до 14 июля.

ТЕРМИН

Слайс в теннисе – это резаный и укороченный резаный удар, когда мячу придаётся нижнее или боковое вращение.