Победы чередуются с поражениями. В Южно-Сахалинске продолжается чемпионат России по волейболу среди женских команд

В матчах третьего, четвертого и пятого туров чемпионата России по волейболу в высшей лиге А среди женских команд, которые «Сахалин» проводил на выезде, островная дружина чередовала поражения с победой. Вот и в шестом туре на родной площадке сахалинки не смогли излечиться от этой «болезни». Победив в стартовом матче со счетом 3:0 «Динамо-Метар-2» (Челябинск), во втором «Сахалин» уступил в четырех партиях «Динамо-Уфимочка БашГАУ» (Уфа) 1:3.

Открывали соревнования на сахалинской земле «Амурские тигрицы» (Хабаровский край) — «Динамо-Уфимочка БашГАУ».

К шестому туру чемпионата команды расположились на разных полюсах турнирной таблицы. «Тигрицы», проведя 22 матча, смогли одержать 13 побед и, набрав 44 очка, занимали пятое место. Их соперницы из двадцати проведенных поединков в восьми праздновала успех. Имея в копилке 24 очка, «Уфимочка» расположилась на девятой строчке промежуточного протокола чемпионата.

Дебют встречи был за «Тигрицами». Хабаровчанки без особой нервотрепки завершили первую партию в свою пользу 25:15. Казалось, что команда с берегов Амура продолжит диктовать соперницам свои условия игры и отпразднует очередной успех в чемпионате. Однако «Уфимочка» смогла в коротком перерыве сделать правильные выводы, перезагрузиться и выиграть три сета подряд — 25:19, 25:22, 25:20 и матч 3:1.

Завершал первый день шестого тура поединок «Сахалин» — «Динамо-Метар-2» (Челябинск).

Соперницы островной команды провели в чемпионате 20 матчей, одержаkb 4 победы и, набрав 15 очков, занимали скромное 13 место.

Островная дружина в 22 встречах праздновала успех 16 раз, имела в активе 46 очков и расположилась на второй строчке турнирной таблицы.

Дебют встречи получился многообещающим. Островитянки повели 2:0. Команда из Челябинска довольно легко сравняла счет 2:2. Дальше для наших соперниц начался волейбольный кошмар. «Сахалин» просто куражился на площадке — 5:2, 10:2, 14:4. У островитянок получалось все: отличная игра в завершающей стадии атак, прекрасная игра на блоке, эйсы на подаче. К такому мощному, силовому волейболу челябинские спортсменки явно были не готовы. «Метару» приходилось только отбиваться, а «Сахалин» лишь наращивал свое преимущество. Итог партии 25:6.

Во втором сете хозяйки площадки продолжали доминировать — 4:1, 7:2, 11:3. Когда на табло горели цифры 13:3, островитянки, что называется, расслабились, чем умело воспользовались их соперницы — 14:7, 15:9. Это небольшое «недоразумение» наши девушке довольно быстро исправили и без особого труда довели сет до победного конца — 25:17 и 2:0.

Чем хорош женский волейбол? Здесь никогда нельзя делать быстрых выводов. Вот и в этой игре третий сет подарил небольшую интригу. Вначале партии «Метар» смог впервые в матче повести в счете 2:3.

Казалось, островитянки подойдут к решающему сету на подъёме и быстро доведут матч до виктории. Однако этого не произошло. Команду в очередной раз накрыла волна собственных ошибок. Даже блок, который держал нашу дружину на плаву в течение всей игры, дал сбой. Полетел прием, а за ним и нападение. Этого вполне хватило, чтобы девушки из Челябинска смогли в третьем сете перехватить инициативу и на протяжении всей партии заставили хозяек площадки быть в роли догоняющих — 4:6, 5:7, 8:9, 13:15, 18:19. При счете 19:19 островитянки не на шутку разозлись и выигрывали подряд два красивых розыгрыша — 21:19. Тут же Светлана Ерлыкова делает эйс 22:19. Соперницы не сдаются 22:21. Наши девушки вновь убегают в отрыв 24:21. На сет и матч подавала Ксения Велисевич, которая отличным эйсом поставила победную точку в дебютной игре шестого тура — 25:21 и 3:0.

Первыми во второй день на площадку вышли команды, потерпевшие поражения на старте шестого тура: «Динамо-Метар-2» и «Амурские тигрицы». Хабаровская команда в этот день была явно нацелена отыграться на «Метаре-2» за поражение в первом матче этого тура. И сделали «Тигрицы» это превосходно. Команда Александра Щурина не оставила соперницам ни малейшего шанса на успех в поединке. Выиграв первый сет со счетом 25:16, дружина с берегов Амура продолжала доминировать на протяжении всего матча — 25:15, 25:20 и 3:0.

Поединок между «Сахалином» и «Динамо-Уфимочка БашГАУ» начался несколько обескураживающе для хозяек площадки. Спортивные разборки в женской высшей лиге в этот вечер получились такими, какими их хотят видеть многие болельщики: красивыми, напряженными и с элементом спортивного волейбольного триллера.

Дебют встречи не задался у островитянок. «Уфимочка» взялась за дело с первых розыгрышей. Команда властвовала на сетке. При этом ей порой удавалось забивать немыслимые мячи и поднимать просто не берущиеся. Как результат — гости повели 3:0, 5:2, 7:4, 10:5, 13:5, 15:7. Казалось, разгрома в партии не миновать. И все же сахалинки показали свой неуступчивый характер и смогли сократить счет до минимума — 16:17, 17:18. На большее команду в первой партии не хватило — 20:25 и 0:1.

Второй сет был зеркальным отражением первого. У «Уфимочки» в игре получалось все, у сахалинок мяч, в прямом смысле слова, валился из рук — 1:5, 4:9, 8:14. Порой наши девушки много ошибок допускали на приеме и просто дарили соперницам очки. Постепенно островитянки втянулись в игру и у них заработала результативная атака — 12:14, 14:16, 17:16. Казалось, перелом в игре наступил, но много сил отдали наши девушки, чтобы не только догнать беглянок, но и выйти вперед в сете. Концовка получилась драматичной — 19:17, 19:20, 20:22, 22:24, 23:24. К сожалению финал сета вновь был за бело-голубыми — 23:25 и 0:2.

«Сахалин» не собирался сдаваться и третий сет начал очень агрессивно. Островитянки тащили мертвые мячи в защите, заработал блок, пошла первая подача. Результат не замедлил сказаться — 5:2, 8:3, 10:4,12:6. И вот тут наша команда опять забуксовала. Соперник заставил островную дружину ошибаться на приеме подачи и допускать невынужденные ошибки в атаке — 12:10, 14:12, 14:14. «Сахалин» проводит серию красивых, а главное результативных розыгрышей 17:15. Гости не сдаются 17:17, 19:19, 22:22, 23:23, 24:24. С огромным трудом островитянки выцарапали победу в сете 26:24 и 1:2 в матче.

Проигрывать четвертую партию сахалинкам было нельзя. Это прекрасно понимали и их соперницы, которые предвидели, что «Сахалин» пойдет ва-банк. На площадке борьба за каждое очко накалилась до предела. Хозяйки долго вели в счете 6:3,7:5, 12:7. Казалось, еще чуть-чуть и соперник будет повергнут. Однако в спорте так бывает — кто более хладнокровен и кто меньше ошибается, тот и выигрывает. Вчера соперницам повезло больше, чем нам. Вначале они смогли сравнять счет 15:15. И после на площадке начался волейбол не для слабонервных. В этот момент «Сахалин» вновь накрывает серия ошибок: пропала подача, разладилась игра на блоке, пошли ошибки на приеме, мяч после атаки «не находил» площадку — 16:15, 16:16, 18:18, 19:19, 21:21, 24:24. «Уфимочка» при этом допускала меньше ошибок и смогла выгрызть победу в сете 25:27 и в матче 1:3.

Накал борьбы в концовке игры был настолько напряжённым, что по окончанию матча одному из тренеров гостей потребовалась медицинская помощь.

Подводя итог встречи, можно сказать: бело-голубые вчера были более убедительными на площадке и заслуженно победили.

После этого поражения «Сахалин» опустился на четвертое место в турнирной таблице.

Сегодня день отдыха. В субботу команды вновь выйдут на площадку. 20 декабря «Сахалин» сыграет с «Динамо-Метар-2», а 21 декабря постарается взять реванш у «Динамо-Уфимочки Баш ГАУ». Начало поединков в 18.00. Отправление автобусов с болельщиками в учебно-тренировочный центр «Восток» с площади Победы и железнодорожного вокзала в 17.00.

Игорь КАРПУК.

Фото и видео автора.

Кстати

В мачте шестого тура, который состоялся в Москве, «Динамо-Анапа» в упорной борьбе выиграла у «Северянки» (Череповец) 3:0 (25:21, 25:21, 25:22). После этой победы бело-голубые из Анапы возглавили турнирную таблицу чемпионата в высшей лиге А.

