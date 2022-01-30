Победы и поражения на сахалинской лыжне

Два дня на лыжно-биатлонном комплексе «Триумф» проходил чемпионат области по лыжным гонкам среди мужчин и женщин в возрастной категории 16 лет и старше.

Прекрасная половина человечества выявляла сильнейших на дистанции 10 километров. Мужчины вели борьбу на дистанции 15 километров.

В первый день дистанцию необходимо было преодолеть свободным стилем, во-второй-классическим.

Прежде чем рассказать о самих гонках сделаю меленький экскурс в историю.

В далекие 70-80-е годы прошлого века, чтобы получить путевку на участие в чемпионате области, лыжник должен был занять одно из призовых мест в районных соревнованиях. Тогда на главный старт Сахалинского чемпионата выходило до 35-40 женщин и, как минимум 10-12 человек из них вели борьбу за медали. Порой чемпиона и того, кто занял 10-ое место разделяло 20-30 секунд.

У мужчин был еще более жесткий спор на лыжне. В чемпионате участвовали от 45 до 60 человек. И здесь до 15 человек были претендентами на золотую медаль.

Что касается самих соревнований, то они вызывали повышенный интерес у всех поклонников этого вида спорта. Вдоль трассы стояли сотни болельщиков практически из всех город области. Часто бывало, что занявший пятое место лыжник проигрывал чемпиону не более 7-10 секунд.

К чему все эти воспоминания? Все дело в том, что вчера на гонку свободным стилем у женщин вышло на старт 6 спортсменок. При этом вопрос о том, кто выиграет звание чемпионки области 2022 года практически не стоял. У кандидата в мастера спорта, победителя и многократного призера II этапа XI зимней Спартакиады учащихся 17-18 лет ДФО Софьи Кузнецовой, даже при самом смелом раскладе, достойных соперниц не было. Уж очень хорошую спортивную форму набрала спортсменка. Вот и вчера «червонец» Софья Кузнецова преодолела за 33:46,0. Серебряный призер Елизавета Пуненкова проиграла 2:23,3. Замкнувшая тройку призеров Наталья Львова преодолела дистанцию за-40:15,2.

О бронзовом призере хотелось сказать особо. Дело в том, что Наталья Львова в свои 48 лет ведет активный спортивный образ жизни. Она практически не пропускает ни одни лыжные соревнования. И часто выступает довольно успешно, занимая не только призовые места, но завоевывая золотые медали. Прекрасный пример спортивного долголетия показывает мама четверых детей не только многим юным спортсменам, но и их родителям.

И завершая разговор остановлюсь на гонке 10 километров классическим стилем у женщин, которая состоялась сегодня.

К огромному разочарованию болельщиков на стар вышли Елизавета Пуненкова и Наталья Львова. Конкурировать на дистанции с молодым кандидатом в мастера спорта ветерану лыжных гонок было не под силу. При любом раскладе, лично я снимаю шляпу перед Натальей Львовой.

Что же касается мужчин, то вчера им предстояло преодолеть 4 круга по 3,75 километра свободным стилем. На старт вышло 37 лыжников. Среди них два мастера спорта и 9 кандидатов в мастера.

Вот и вчера, многие специалисты и тренеры были уверенны, что более закаленный в лыжных баталиях Яков Лиманов сможет отыграть у по- спортивному «наглого» молодого спортсмена Максима Косарева эти 7,2 секунды. На дистанции оба лыжника хрипели, стонали от усталости, бежали, что называется, через немогу, доведя до спортивного экстаза болельщиков, специалистов и тренеров.

Первым финишировал Максим Косарев, остановив секундомер на отметке-40:44,5. Как не старался мастер спорта Яков Лиманов, но вчера ему не удалось выиграть у кандидата в мастера Максима Косарева. Уступил он юному дарованию 9 десятых секунды. Красивая победа одного и досадное поражение признанного мастера сахалинской лыжни. Иван Деревцов смог отстоять свою третью позицию. А вот Андрей Гринштейн на последнем круге «подсел» и в итоге занял пятое место-43:02,7. Подвинул его на ступеньку ниже Дмитрий Туктаров-42:57,0.

Сегодня в гонке классическим стилем на 15 километров к огромному разочарованию болельщиков не суждено было разыграться такой лыжной драме. Яков Лиманов просто нокаутировал своих соперников. С первого километра он захватил лидерство и не позволил ни одному из соперников даже теоретически рассчитывать на победу. На дистанции он находился 42 минуты 25,4 секунды.

Занявший второе место Илья Кудрин (Южно-Сахалинск) проиграл чемпиону-2:02,5. А вот борьба за бронзу была очень интересной. Андрей Гринштейн первые 3,75 километра преодолел за 10:51,7. Никита Бородин (Южно-Сахалинск) показал четвертый результат-11:02,6. Дмитрий Туктаров (Южно-Сахалинск)-11:16,4. Семен Ковалев (Смирных-Южно-Сахалинск)-11:16,5. Эдурд Ким (Южно-Сахалинск)-11:18,0. Никита Шумилин (Макаров)-11:18,7. Такая плотность результатов говорила о том, что любой из этих лыжников мог вмешаться в борьбу за бронзовую медаль.

После преодоления 7,5 километра тройка лидеров осталась прежней: Яков Лиманов-21:08,2, Илья Кудрин-22:03,6, Андрей Гринштейн-22:03,7. А вот преследователи в борьбе за подиум немного подсели. Семен Ковалев-22:35,0, Дмитрий Туктаров-22:36,2, Никита Бородин-22:42,2, Эдуард Ким-23:24,8.

О победителе и серебряном призере было рассказано выше. Третью ступеньку на пьедестале почета занял Андрей Гринштейн-44:56,9. «Деревянная» медаль у Дмитрия Туктарова-45:06,9. На пятой строчке итогового протокола Семен Ковалев-45:21,1. Замкнул шестерку сильнейших Никита Бородин-46:36,9.

Игорь Карпук.