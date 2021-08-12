Побегал, но недолго. В Поронайском районе задержали беглеца из смирныховской колонии

Сходил в магазин и пропал

Подробности этой истории «Советскому Сахалину» сообщили в администрации исправительной колонии № 2 строгого режима регионального управления ФСИН.

20-летний осужденный, житель Томаринского района, поступил в учреждение в июне.

Денис отбывает срок за кражу в участке колонии-поселения. Сама колония № 2 является учреждением строгого режима, в ней отбывают большие сроки те, кто совершил тяжелые преступления. Один из участков колонии-поселения, где содержатся осужденные на небольшие сроки лишения свободы, предполагает гораздо более мягкий режим. Например, «поселенцам» разрешается иметь при себе определенные суммы денег и приобретать что-нибудь в магазине. Денис воспользовался этой возможностью, но из похода в магазин на участок не вернулся.

Уходил огородами

Был объявлен поиск беглеца. Участие общественности помогло задержать его уже через пять дней.

Кто-то из селян опознал осужденного по фотографиям. Денис за это время преодолел не менее полусотни километров пути и добрался от Смирных до села Забайкалец соседнего, Поронайского района. 10 августа, как сообщила пресс-служба регионального управления ФСИН России, беглеца задержали и вернули в колонию.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 313 УК РФ – побег из места лишения свободы. Санкции этой статьи – исправительные работы или лишение свободы на четыре года.

Дорогое приключение

Проводится расследование. В администрации колонии предполагают, что причиной для побега мог стать «светящий» этому осужденному еще один, более серьезный срок за совершенное ранее на воле другое преступление – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека. В результате же беглец лишь усугубил, ухудшил свое положение. А еще руководство колонии полагает, что быстрое задержание уберегло самого Дениса от большей ответственности за новые возможные преступления во время своего «турне».

Хроника побегов

В исправительной колонии № 2 строгого режима отмечают, что в обозримом прошлом подобных побегов не было.

Между тем в разные годы и в разных строгих учреждениях подобные ЧП случались, о них сообщал «Советский Сахалин». Вот некоторые из этих историй.

В ноябре 2013 года из здания полиции в Южно-Сахалинске сбежал гражданин Кыргызстана, которого задержали ранее за нарушение миграционного режима и временно разместили в камере для административно-задержанных лиц. Улучив момент, он вырвался из камеры и сбежал.

В мае 2007 года из исправительной колонии № 1 в Южно-Сахалинске бежали трое осужденных. Они воспользовались правом передвижения без конвоя и сопровождения за территорией исправительного учреждения, самовольно покинули определенный им участок работы и скрылись в неизвестном направлении. Бегали недолго, троицу быстро задержали.

В сентябре 2005-го в бега подались два сахалинца, отбывавших наказания в колонии строгого режима в Амурске Хабаровского края. На территории колонии находился пункт автосервиса, где работали заключенные. Сообщник под предлогом необходимости ремонта заехал туда и вывез этих двоих. Одного из них, уроженца Долинска, отбывавшего срок за кражу, разбой, создание вооруженной банды, незаконное хранение и изготовление оружия, задержали через 6 дней в Приморье. Второго, тоже долинца, осужденного за разбой, задержали в Сахалинской области, а сообщника – в поезде в г. Уссурийске Приморского края.

В декабре 2006-го фигурант уголовного дела о серии (более десяти) разбойных нападений в Южно-Сахалинске сбежал после заседания из комнаты для следственно-арестованных. Бегал недолго, в те же сутки его задержали. Это происшествие послужило поводом для серьезных разбирательств. Региональная прокуратура усмотрела в действиях должностных лиц, допустивших побег подсудимого, ненадлежащее исполнение служебных обязанностей.

В начале июля 2005 года областная прокуратура проинформировала о побеге двоих заключенных из колонии общего режима № 1, расположенной в областном центре. Оба бежавших — уроженцы Сахалина. Один из них был осужден в 2004-м за изнасилование на 4 года лишения свободы, второй попал в колонию в 2002 году за угон автомобиля и кражу. У беглецов сроки лишения свободы заканчивались в 2008 году, в списке склонных к побегу они не значились. Во всех случаях беглецам пришлось предстать перед судом.

Владимир ЯРОСЛАВЦЕВ.