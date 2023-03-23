Побегать за льготой

В декабре прошлого года было объявлено о том, что с января 2023 года островитяне, которым исполнилось 70 лет, освобождены от уплаты взносов на капитальный ремонт. Разъяснялось, что тем, кто уже получает какие-то льготы, никуда ходить не надо – им все оформят автоматически.

Мне 70 лет исполнилось полтора года назад, и столько же времени я пользуюсь льготой на бесплатный проезд. То есть в соцзащите где-то отмечено, что по возрасту я под новую льготу подхожу.

Но в начале февраля мне принесли квитанцию с платежом за капитальный ремонт. Я позвонила в фонд капитального ремонта, мне сказали, что нужно обращаться в соцзащиту.

Обратилась. Отстояла очередь. Пришлось еще сбегать домой за свидетельством о праве собственности на квартиру – взять этот документ не догадалась, думала, в информационной базе учреждения есть все нужные данные.

Мне оформили необходимые документы, сказали, что платить взносы на кап­ремонт больше не придется. Но два дня назад фонд капремонта снова прислал квитанцию. В ней стоит двойная сумма – за январь и февраль.

Значит, снова надо бежать в соцзащиту?

Наталья Петровна, г. Южно-Сахалинск.

P. S.

А фамилия моя и адрес есть в редакции.