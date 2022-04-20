Побережье штурмует… морская курица! Почему в Корсаковском районе на берегу моря оказалось большое количество камбалы?

Многие сахалинцы в последнее время уже не удивляются подобным «десантам» разных видов рыб – тихоокеанской сельди, мойвы… Но камбала попала в поле их зрения впервые. В чем причина такого поведения рыбы?

Наш постоянный консультант, кандидат биологических наук Виталий Никитин, полагает, что ничего удивительного нет. В природе все взаимосвязано. Если отмечаются массовые подходы сельди к берегам Сахалина на нерест, в море находится немало охотников полакомиться сельдевой икрой. Сейчас в местах нереста сельди активно кормятся красноперка, бурый терпуг и конечно камбала. Кстати, 19 апреля на берегу собирали и красноперку – мелкочешуйную и крупночешуйную.

— Для меня такие новости – живые напоминания о моих юношеских годах, — говорит Виталий Никитин. — В середине-конце 1980-х именно так все и происходило. Мы мальчишками собирали на берегу различную рыбу, и нам казалось, что такому изобилию не будет конца. Вы посмотрите: сколько икры тихоокеанской сельди сейчас на побережье в Пригородном – целые «барханы»! Сахалинцы давно уже отвыкли от таких природных проявлений, но вдруг будто время вспять повернуло!

Как получилось, что рыба оказалась на суше? Камбала, а в данном случае во Второй Пади Корсаковского района преобладает камбала темная, увлеклась пожиранием лакомства и стала жертвой своей жадности. В период полнолуния, как известно, на море происходят мощные приливы и отливы. Рыба с приливом подошла чересчур близко к берегу, а во время отлива не успела уйти на глубину.

В 1980-х подобную картину можно было наблюдать на разных побережьях, например в черте Взморья или Стародубска в Долинском районе. Причем, в зависимости от характера морского дна в той или иной местности, будет встречаться камбала разных видов. Темная предпочитает галечно-гравийное дно, полосатая тяготеет к песчано-илистым грунтам, например на юго-восточном побережье. Некоторые виды, вроде желтоперой камбалы, держатся на больших глубинах, совсем близко к берегу не подходят. Зато звездчатая в таких местах — обычный обитатель.

Рыбаки на Сахалине часто называют камбалу морской курицей. Может потому, что она питается, активно «склевывая» разную органику у самого дна. А возможно потому, что когда рыба свеженькая, только что из моря, она в жареном виде и рыбой-то не пахнет. Мясо белое, нежное как у цыпленка!

Николай ПИТЕРСКИЙ.