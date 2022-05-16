Побеждай себя. Сахалинские спортсмены на соревнованиях показывают хорошие результаты

Самоотдачи недостаточно

В минувшую субботу на южно-сахалинском стадионе «Спартак» состоялся матч очередного тура первенства России по футболу среди команд Футбольной национальной лиги-2 (группа 3 «б»). «Сахалин» принимал клуб «Знамя» (Ногинск).

Девяносто минут игры не выявили победителя. Поединок закончился мирным исходом – 1:1.

К этой встрече коллективы подошли соседями по турнирной таблице. Наша команда, набрав 23 очка, занимала третью строчку, гости, имея в своей копилке 22 очка, расположились на пятой ступеньке. Что же касается личной встречи на весенней стадии первенства, то в Ногинске «Сахалин» уступил со счетом 0:2.

Дебют матча был за хозяевами поля. С первых минут они захватили инициативу. «Сахалин» делал с соперником все, что хотел. Гости не особо задумывались о красоте футбола, а трудились на отбой мяча, отправляя его подальше от своих ворот. Именно это обстоятельство не позволяло хозяевам поля выстраивать интересные многоходовые комбинации, которые смогли бы поставить защиту ногинцев в трудное положение.

На 32-й минуте в штрафной «Знамени» наши ребята устроили такой «девятый вал», что просто вынудили гостей нарушить правила. Недозволенным приемом на газон ногинцы уложили Игоря Маслова. Судья не задумываясь указал на одиннадцатиметровую отметку. Евгений Матрахов не оставил ни малейшего шанса вратарю «Знамени» – 1:0.

После пропущенного гола гости полностью поменяли свой рисунок игры. Они подолгу стали контролировать мяч в центе поля, даже не пытаясь обострить игру у ворот хозяев. Судя по всему, и «Сахалин» устраивала такая игра, больше напоминающая тренировку. Одни пасовали друг другу мяч, другие в это время отдыхали.

С первых минут второго тайма «Знамя» обрушило шквал атак на ворота островитян.

Впереди было 45 минут игрового времени, и «Сахалину» необходимо было любыми способами доехать до победы. Именно поэтому при первой возможности хозяева поля старались организовать атаку.

Но «Знамя» продолжало владеть инициативой и искать брешь в нашей обороне. Вратарь Александр Хорошилов несколько раз спасал от неприятностей. Но такое везение не могло продолжаться вечно. На 68-й минуте мяч побывал в наших воротах – 1:1.

После пропущенного гола «Сахалин» проснулся и всей командой пошел вперед. Гости тоже не остались в долгу и при первой возможности отвечали тем же. Напряжение у обоих ворот зашкаливало. По самоотдаче игрокам обеих команд можно было ставить по десять баллов по десятибалльной системе. При этом и «Сахалин», и «Знамя» откровенно слабо выглядели в смысле игры в футбол.

Тактика в нападении строилась по принципу: закинем мяч на половину соперника, а там, может, что-то и придумаем у их ворот. Не получилось. Игра в нападении была без адреса, без футбольной логики. Складывалось ощущение, что игроки не до конца понимали, что им надо делать на поле. В итоге закономерная ничья – 1:1.

Следующий матч «Сахалин» проведет 21 мая. На стадионе «Спартак» островитяне встретятся с «Сатурном» (Раменское). Начало в 18.00.

Показали пример старшим

Стартовал второй сезон Дальневосточной юношеской футбольной лиги среди юношей 2006 г. р. Награды турнира U17 оспаривают 11 команд, сообщила пресс-служба регионального министерства спорта.

По сравнению с прошлым годом количество участников стало больше. Аутсайдер 2021-го «Белогорец» из Белогорска решил выступать только в турнире юношей 2007 г. р. (U16). На смену ему пришли команды из Улан-Удэ и Читы.

Турнир начался в Южно-Сахалинске, где «Сахалин-2006» принимал «Благовещенск-2006». В 2021 году островитяне заняли пятое место, а соперник завоевал серебряные медали. Наши ребята проиграли амурчанам дома (0:1) и свели матч вничью на выезде (0:0).

Теперь «Сахалин» взял реванш. Итог матча – 5:3 в пользу «Сахалина-2006».

«Бронзовое» копье

Всероссийские соревнования среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата прошли в Сочи.

Сахалинка Елена Сибилева завоевала бронзовую награду в метании копья, показав результат 12,79 м. Еще две «бронзы» взял наш земляк Егор Стрикун – в метании диска (18,11 м) и метании копья (15,68 м).

Михаил Черемисин занял четвертое место в метании диска (22,55 м) и выполнил норматив мастера спорта.

Напомним, ранее на этих же соревнованиях сахалинцы Михаил Тутенько, Андрей Семикрас и Егор Стрикун завоевали золотую, серебряную и бронзовую медали соответственно.

Ветераны не подкачали

В Приморском крае завершился традиционный ветеранский турнир по волейболу «Шмаковская весна». Это самые популярные соревнования среди ветеранов на Дальнем Востоке, которые проводятся с 1997 года.

В этом году победителей и призеров определили в четырех возрастных группах (женщины «35+», мужчины «40+», «50+», «60+»).

В составах команд выступали мастера спорта СССР и России, победители и призеры Всемирных игр ветеранов, участники первенства России среди ветеранов и многих других состязаний.

Сахалинские волейболисты были заявлены в двух возрастных группах. Женская команда расположилась на пятом месте («35+»), а волейболисты в возрастной группе «50+» были более успешны.

Заняв первое место в подгруппе, «Сахалин» вышел в полуфинал. На этой стадии островитяне одержали волевую победу над «Уссурийском», проиграв первую партию (2:1).

В финале «Сахалин» соперничал с «Водоканалом» из Хабаровска. Игра завершилась победой хабаровчан, а сахалинские волейболисты третий раз подряд заняли второе место.

Островитянин Георгий Никонов по решению судейской коллегии получил приз «Лучший игрок турнира».

35 медалей легкоатлетов

Сахалинская сборная команда заработала 35 медалей Всероссийских соревнований по легкой атлетике «Приморская весна». Состязания прошли во Владивостоке и собрали более 400 спортсменов, представляющих Камчатский, Хабаровский, Приморский края, Республику Саха (Якутия), Еврейскую автономную область, Амурскую и Сахалинскую области.

Островную сборную представляли легкоатлеты из Корсаковского, Макаровского, Холмского районов и Южно-Сахалинска. По итогам соревнований команда завоевала 13 золотых, 10 серебряных и 12 бронзовых медалей.

В командном зачете островная сборная расположилась на третьем месте.

Подготовили Игорь КАРПУК и Юрий ПОДЛИПЕНСКИЙ.