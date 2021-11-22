Поблагодари маму! Семейный флешмоб

Мама – самый близкий и родной человек в нашей жизни, который дарит свою любовь и заботу, нежность и ласку. Но часто ли мы говорим ей спасибо за это?
В преддверии международного Дня матери у нас есть замечательный повод поздравить наших мам и сказать им теплые слова благодарности!
Фонд Андрея Первозванного совместно с популярной российской певицей Дианой Гурцкой запускает всероссийский семейный флешмоб в Instagram и ВК и приглашает всех к участию!
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Конечно же, наш флешмоб не обойдется без подарков! Генератором случайных чисел мы определим трех участников в Instagram и трех участников в ВК, которым повезет в этот день. Победители розыгрыша получат в подарок посуду от нашего партнера – компании Mr.Сковородкин.
Информация об итогах розыгрыша призов будет размещена 1 декабря на странице @happymaterinstvo в Instagram и на странице Фонда Андрея Первозванного в ВК (https://vk.com/fap_fund).
Поблагодарите свою маму – ей будет приятно!
Как принять участие в семейном флешмобе?
В Instagram
1. С 24 по 28 ноября выложить на своей странице в Instagram любимую фотографию с мамой – поблагодарите ее, расскажите о ней, о значении ее любви и заботы для вас!
2. Отметить пост хештегами #счастьематеринства_деньматери и #фондандреяпервозванного.
3. Отметить в комментариях под этим постом двух своих друзей.
4. Подписаться на нашу страницу @happymaterinstvo и на страницу нашего партнера @mr.skovorodkin
5. Ваш аккаунт должен быть открыт.
В Вк
1. С 24 по 28 ноября выложить на своей странице в ВК любимую фотографию с мамой – поблагодарите ее, расскажите о ней, о значении ее любви и заботы для вас!
2. Отметьте пост хештегами #счастьематеринства_деньматери и #фондандреяпервозванного.
4. Ваш аккаунт должен быть открыт.