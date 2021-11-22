Поблагодари маму! Семейный флешмоб

Мама – самый близкий и родной человек в нашей жизни, который дарит свою любовь и заботу, нежность и ласку. Но часто ли мы говорим ей спасибо за это?

В преддверии международного Дня матери у нас есть замечательный повод поздравить наших мам и сказать им теплые слова благодарности!

Фонд Андрея Первозванного совместно с популярной российской певицей Дианой Гурцкой запускает всероссийский семейный флешмоб в Instagram и ВК и приглашает всех к участию!

* * *

Конечно же, наш флешмоб не обойдется без подарков! Генератором случайных чисел мы определим трех участников в Instagram и трех участников в ВК, которым повезет в этот день. Победители розыгрыша получат в подарок посуду от нашего партнера – компании Mr.Сковородкин.

Информация об итогах розыгрыша призов будет размещена 1 декабря на странице @happymaterinstvo в Instagram и на странице Фонда Андрея Первозванного в ВК (https://vk.com/fap_fund).

Поблагодарите свою маму – ей будет приятно!

Как принять участие в семейном флешмобе?



В Instagram

1. С 24 по 28 ноября выложить на своей странице в Instagram любимую фотографию с мамой – поблагодарите ее, расскажите о ней, о значении ее любви и заботы для вас!

2. Отметить пост хештегами #счастьематеринства_деньматери и #фондандреяпервозванного.

3. Отметить в комментариях под этим постом двух своих друзей.

4. Подписаться на нашу страницу @happymaterinstvo и на страницу нашего партнера @mr.skovorodkin

5. Ваш аккаунт должен быть открыт.

В Вк

1. С 24 по 28 ноября выложить на своей странице в ВК любимую фотографию с мамой – поблагодарите ее, расскажите о ней, о значении ее любви и заботы для вас!

2. Отметьте пост хештегами #счастьематеринства_деньматери и #фондандреяпервозванного.

4. Ваш аккаунт должен быть открыт.